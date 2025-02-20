Малкин заявил, что не будет играть в России после ухода из НХЛ

«Я не буду завершать карьеру после этого сезона. Я знаю, что говорят некоторые люди — типа, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда этого не говорил, понимаете? Я завершу карьеру в “Питтсбурге”. “Пингвинз” — моя любимая команда. Я уйду на пенсию здесь. Я не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может быть, проведу одну игру за родную команду в России. Только одну, чтобы попрощаться», — сказал Малкин.
Также 38-летний нападающий заявил, что с радостью сыграл бы вместе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным за сборную России, если бы была такая возможность. Напомним, в эти дни проходит Турнир четырех наций, организованный НХЛ вместо Матча всех звезд, в котором выступают команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Российская сборная не получила приглашение на турнир.
«Я знаю, что в моем возрасте перерыв полезен для моего тела, но я все еще хочу играть за сборную», — сказал Малкин.
При этом Малкин выразил надежду, что Международная федерация хоккея (IIHF) в скором времени снимет запрет на участие сборной России в международных турнирах и даст ему возможность надеть свитер национальной команды на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Напомним, Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за который он выступал до отъезда в Северную Америку в 2006 году и в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. В общей сложности он провел за родную команду 185 матчей, в которых набрал 175 (64+111) очков.
В составе сборной России Малкин дважды становился чемпионом мира, а также дважды становился серебряным и трижды бронзовым призером. Последний раз за национальную команду он играл в мае 2019 года на чемпионате мира в Словакии, где сборная России выиграла бронзовые награды.
В этом сезоне 38-летний Малкин провел за «Питтсбург» 47 матчей, в которых набрал 34 (9+25) очка. Его контракт с «пингвинами» рассчитан до конца следующего сезона.
«Питтсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В субботу, 22 февраля, «пингвины» на выезде сыграют с «Вашингтоном».