Малкин заявил, что не будет играть в России после ухода из НХЛ

«Я не буду завершать карьеру после этого сезона. Я знаю, что говорят некоторые люди — типа, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда этого не говорил, понимаете? Я завершу карьеру в “Питтсбурге”. “Пингвинз” — моя любимая команда. Я уйду на пенсию здесь. Я не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может быть, проведу одну игру за родную команду в России. Только одну, чтобы попрощаться», — сказал Малкин.