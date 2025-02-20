Малкин сыграет в субботу против Овечкина

«Я точно сыграю в субботу, на сто процентов. Я ожидал, что буду играть в последней игре против “Рейнджерс”, но это было немного рискованно. Потом у нас было десять дней перерыва, что помогло мне восстановиться на 100 процентов. У нашей команды есть проблемы с игрой. “Вашингтон” играет хорошо, Овечкин играет хорошо. Это взаимосвязано. Конечно, я недоволен этим сезоном, но это еще не конец», — цитирует россиянина сайт НХЛ.