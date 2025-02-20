Малкин сыграет в субботу против Овечкина

Восстановившийся после травмы нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что примет участие в субботнем матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз».
«Я точно сыграю в субботу, на сто процентов. Я ожидал, что буду играть в последней игре против “Рейнджерс”, но это было немного рискованно. Потом у нас было десять дней перерыва, что помогло мне восстановиться на 100 процентов. У нашей команды есть проблемы с игрой. “Вашингтон” играет хорошо, Овечкин играет хорошо. Это взаимосвязано. Конечно, я недоволен этим сезоном, но это еще не конец», — цитирует россиянина сайт НХЛ.
Малкин получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен», который прошел 25 января и завершился поражением «Питтсбурга» со счетом 1:4. Российский форвард травмировался в первом периоде и не смог продолжить игру. Позднее The Athletic сообщил, что Малкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы колена. 19 февраля стало известно, что россиянин вернулся к полноценным тренировкам с командой.
В этом сезоне 38-летний Малкин провел за «Питтсбург» 47 матчей, в которых набрал 34 (9+25) очка. «Питтсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.
Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». На драфте НХЛ 2004 года он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером. С 2006 года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба. Его контракт с «пингвинами» рассчитан до конца следующего сезона.
За свою карьеру НХЛ Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), становился самым ценным игроком плей-офф (2009) и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2012).