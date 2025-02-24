Овечкин первым в НХЛ забросил 200 шайб в трех разных десятилетиях

Накануне 39-летний россиянин оформил хет‑трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3) и довел свой голевой счет до 882 шайб.
С 1 января 2020 года Овечкин забросил в регулярных чемпионатах ровно 200 шайб. В 2000‑х годах он забросил 245 шайб, в 2010‑х — 437. Всего в истории НХЛ насчитывается 28 игроков, которые забросили 200 и более шайб за два разных десятилетия.
Кроме того, Овечкин забил 135-й победный гол в НХЛ, повторив рекорд Яромира Ягра. Также капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в ворота 20-й команды НХЛ, повторив рекорд Бретта Халла.
В этом сезоне Овечкин провел 41 матч, в которых набрал 46 (29+17) очков. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 12 шайб.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 12 очков. В среду, 26 февраля, «столичные» дома сыграют с «Калгари».