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Овечкин первым в НХЛ забросил 200 шайб в трех разных десятилетиях

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 200 и более шайб в трех разных десятилетиях. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Накануне 39-летний россиянин оформил хет‑трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3) и довел свой голевой счет до 882 шайб.

С 1 января 2020 года Овечкин забросил в регулярных чемпионатах ровно 200 шайб. В 2000‑х годах он забросил 245 шайб, в 2010‑х — 437. Всего в истории НХЛ насчитывается 28 игроков, которые забросили 200 и более шайб за два разных десятилетия.

Кроме того, Овечкин забил 135-й победный гол в НХЛ, повторив рекорд Яромира Ягра. Также капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в ворота 20-й команды НХЛ, повторив рекорд Бретта Халла.

В этом сезоне Овечкин провел 41 матч, в которых набрал 46 (29+17) очков. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 12 шайб.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 12 очков. В среду, 26 февраля, «столичные» дома сыграют с «Калгари».

Вашингтон
7:3
2:1, 3:0, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крис Ноблаух
Вратари
Чарли Линдгрен
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар)
1-й период
01:08
Коннор Макмайкл
01:42
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
17:15
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
18:09
Виктор Арвидссон
19:36
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Дилан Строум)
19:48
Мэтт Рой
2-й период
22:23
Джейкоб Чикран
28:53
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Дилан Строум)
36:49
Тай Эмберсон
38:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
39:45
Коннор Макмайкл
(Джон Карлсон, Алексей Протас)
3-й период
46:35
Райан Нюджент-Хопкинс
(Виктор Арвидссон, Зак Хаймэн)
50:38
Дилан Строум
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
55:05
Джефф Скиннер
57:22
Александр Овечкин
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь