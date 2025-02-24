Овечкин первым в НХЛ забросил 200 шайб в трех разных десятилетиях

С 1 января 2020 года Овечкин забросил в регулярных чемпионатах ровно 200 шайб. В 2000‑х годах он забросил 245 шайб, в 2010‑х — 437. Всего в истории НХЛ насчитывается 28 игроков, которые забросили 200 и более шайб за два разных десятилетия.