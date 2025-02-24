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Малкин забил первый гол после травмы, поразив ворота Шестеркина

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Питтсбург» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Justin Berl/Getty Images

У гостей дубль оформил Джей Ти Миллер (37', 60'), еще по одной шайбе забросили Уилл Кайлли (20'), Джимми Веси (45') и Адам Фокс (52'). У хозяев дубль на счету Райана Ши (41', 44'), еще одну шайбу забросил Евгений Малкин (13').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин впервые забросил после травмы, полученной в прошлом месяце. Также 38-летний россиянин отметился результативной передачей. Всего на счету Малкина после 49 сыгранных матчей 37 (10+27) набранных очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. На его счету после 55 сыгранных матчей 59 (23+36) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 19-ю победу в сезоне, отразив 36 из 39 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и находится в двух очках от зоны плей-офф. В среду, 26 февраля, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Айлендерс».

«Питтсбург» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В этот же день «пингвины» на выезде сыграют с «Филадельфией».

Другие результаты игрового дня:

«Сент-Луис» дома обыграл «Колорадо» (3:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Даллас» на выезде победил «Айлендерс» (4:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

«Калгари» дома победил «Сан-Хосе» (3:2). Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

Питтсбург
3:5
1:1, 0:1, 2:3
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 23:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17186 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Питер Лавиолетт
Вратари
Йоэль Бломквист
(Йоэль Бломквист)
Игорь Шестеркин
1-й период
12:53
Евгений Малкин
(Коди Гласс, Дэнтон Хейнен)
14:24
Мэтт Ремпе
17:41
Крис Летанг
19:12
Уилл Куилль
(Райлли Смит, К`Андре Миллер)
2-й период
24:45
Урхо Вааканайнен
32:26
Уилл Куилль
37:00
Джей Ти Миллер
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
3-й период
40:57
Райан Ши
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
43:31
Райан Ши
(Кевин Хэйс, Сидни Кросби)
44:21
Джимми Веси
(Винс Трочек, Райан Линдгрен)
51:26
Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Райлли Смит)
59:53
Джей Ти Миллер
(Джимми Веси)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь