Малкин забил первый гол после травмы, поразив ворота Шестеркина

У гостей дубль оформил Джей Ти Миллер (37', 60'), еще по одной шайбе забросили Уилл Кайлли (20'), Джимми Веси (45') и Адам Фокс (52'). У хозяев дубль на счету Райана Ши (41', 44'), еще одну шайбу забросил Евгений Малкин (13').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин впервые забросил после травмы, полученной в прошлом месяце. Также 38-летний россиянин отметился результативной передачей. Всего на счету Малкина после 49 сыгранных матчей 37 (10+27) набранных очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. На его счету после 55 сыгранных матчей 59 (23+36) набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 19-ю победу в сезоне, отразив 36 из 39 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и находится в двух очках от зоны плей-офф. В среду, 26 февраля, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Айлендерс».
«Питтсбург» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В этот же день «пингвины» на выезде сыграют с «Филадельфией».
Другие результаты игрового дня:
«Сент-Луис» дома обыграл «Колорадо» (3:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.
«Даллас» на выезде победил «Айлендерс» (4:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.
«Калгари» дома победил «Сан-Хосе» (3:2). Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.