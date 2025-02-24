Малкин забил первый гол после травмы, поразив ворота Шестеркина

У гостей дубль оформил Джей Ти Миллер (37', 60'), еще по одной шайбе забросили Уилл Кайлли (20'), Джимми Веси (45') и Адам Фокс (52'). У хозяев дубль на счету Райана Ши (41', 44'), еще одну шайбу забросил Евгений Малкин (13').