Самые красивые дочери хоккеистов

Даже если кто-то из них не попал в эту подборку, это не делает их менее прекрасными. Во время написания этого материала мы с удивлением обнаружили, что, если дочери футболистов — это часто девушки, о которых известно много, то найти информацию о дочерях хоккеистов не так уж и просто.
Давайте взглянем на этих красавиц!
Паулина Гретцки. Роковая красотка в НХЛ
Паулина Гретцки — дочь легендарного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ), четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки. Паулина — самый старший ребенок в семье, у нее есть три брата и младшая сестра.
Уэйн ждал появления малышки на свет и купил ей коньки еще до того как она научилась ходить. С занятием хоккеем у Паулины не заладилось, но она была частой гостьей на матчах отца. Девушка не раз поражала всю хоккейную общественность шикарными нарядами и после того как Уэйн Гретцки завершил игровую карьеру. Так на финале Кубка Стэнли в 2023 году Гретцки появилась в черном кожаном платье.
Зарубежные СМИ тут же написали об этом. Эффектная внешность в сочетании с фигурой и хоккеем вызвали бурную реакцию. Во всех статьях зарубежные интернет-порталы говорят об ее эффектном образе, гламурной жизни и эталонной красоте. В свои 36 Паулина — актриса, певица и фотомодель, а в 2022 году стала женой американского гольфиста Дастина Джонсона.
Алиса Знарок. Дочь и жена известных хоккеистов
Алиса Знарок, пожалуй, одна из самых известных дочерей хоккеистов. Ее папа — бывший тренер сборной России Олег Знарок. Сейчас он входит в тренерский штаб клуба НХЛ «Филадельфии Флайерз». Однако в жизни Алисы из хоккеистов не только ее отец, она жена нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, у них двое детей.
Сама Алиса сейчас занимается в основном семьей и детьми, но до знакомства с мужем была моделью. Она сотрудничала с агентством MC2 Model Management и три года жила в США. Позже Алиса активно вела свои соцсети и даже работала ведущей одной из программ на «Матч ТВ». Девушка показывала закулисья хоккейной жизни. После переезда из России должность пришлось оставить.
Переезжала она, кстати, вслед за Артемием, которого пригласили играть в НХЛ. Роман пара долго скрывала из-за сурового нрава отца. Признались они ему в последнюю очередь, но по словам Алисы, Олег Валерьевич не был рад новости и бросил трубку. Лишь через время Панарин и Знарок нашли общий язык, сейчас вся семья живет в США.
От журналистки НХЛ до духовного коуча — Алена Ларионова
Алена Ларионова — старшая дочь известного всему миру хоккеиста Игоря Ларионова. У Алены есть младшая сестра Диана и брат Игорь, который сейчас играет под руководством своего отца в нижегородском «Торпедо».
Из троих детей именно у Алены самая интересная судьба. Ей удалось построить хорошую карьеру спортивного журналиста в США. Девушка работала в клубном телевидении «Питтсбург Пингвинз», позже стала репортером НБА, а также продюсировала большие спецвыпуски для официального сайта Национальной хоккейной лиги. Добившись, казалось бы, неплохих высот за 10 лет работы, она неожиданно бросила сферу медиа, а позже сделала шокирующее заявление.
Оказалось, что девушка уже много лет борется с проблемами со здоровьем. С детства она была очень худой, почти ничего не ела, а позже приобрела проблемы с питанием и психикой. В 2017 году она отправилась на лечение и даже едва не покончила жизнь самоубийством.
Сейчас девушка живет по-прежнему в США и позиционирует себя как духовного наставника, помогающего девушкам бороться с РПП. С отцом Алена в хороших отношениях и следит за тем, как «Торпедо» проводит сезон в Континентальной хоккейной лиге.
Покорительница Нью-Йорка Каролина Ковальчук
У пары хоккеиста, олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука и экс-солистки группы «Мираж» Николь Амбразайтис не могло получиться некрасивой дочери! Эффектная Каролина — старшая в семье Ковальчук, ей сейчас 19 лет.
Большую часть жизни девушка провела в Майами пока ее отец играл в НХЛ, позже Илья подписал контракт со СКА и семья переехала в Россию. В 2023-м Каролине исполнилось 18 и она отправилась обратно в США. Девушка поступила в Parsons School of Design — частную школу искусств и дизайна в Нью-Йорке.
Ольга Хмылева — русская, выросшая в США
Ольга Хмылева — дочь хоккеиста Юрия Хмылева, отправившегося в НХЛ в 90-е годы (именно его и нескольких других игроков называют теми, кто начал создавать волну эмиграции за рубеж). Юрий провел в главной лиге Северной Америки семь сезонов, сейчас он продолжает жить и работать в Лос-Анджелесе. Дочь тоже построила карьеру в спорте, но не как профессиональный атлет.
Ольга выросла в Баффало и всю жизнь мечтала стать спортивным журналистом. По счастливой случайности девушку взяли на легендарный для России МЧМ-2011 в качестве стажера. Позже ей удалось поработать на МЧМ в Калгари, она отвечала за соцсети. Ольга также входила в медиа-команду ИИХФ и ездила в качестве корреспондента на важные хоккейные турниры. В России она была корреспондентом «Советского Спорта».
В США она вышла замуж за американца, но вот корни никогда не забывала. Говорила, что чувствует в себе русский менталитет и характер. Другие ее знакомые также отмечали, что Хмылева отличается от среднестатистической американской девушки, несмотря на то, что выросла в этой культуре.