Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

39-летний россиянин отметился хет-триком в домашней игре против «Эдмонтона». Овечкин забросил 882-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.
Вторыми звездами игрового дня стали братья Джейсон и Ник Робертсон. Первый оформил хет-трик за «Даллас» выездной игре против «Айлендерс» (4:3), а второй забросил две шайбы за «Торонто» в выездной игре против «Чикаго» (5:2).
Третьей звездой игрового дня стал вратарь «Нью-Джерси» Нико Доус, который оформил первый шатаут в НХЛ, отразив все 29 бросков по своим воротам.