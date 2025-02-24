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Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

39-летний россиянин отметился хет-триком в домашней игре против «Эдмонтона». Овечкин забросил 882-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

Вторыми звездами игрового дня стали братья Джейсон и Ник Робертсон. Первый оформил хет-трик за «Даллас» выездной игре против «Айлендерс» (4:3), а второй забросил две шайбы за «Торонто» в выездной игре против «Чикаго» (5:2).

Третьей звездой игрового дня стал вратарь «Нью-Джерси» Нико Доус, который оформил первый шатаут в НХЛ, отразив все 29 бросков по своим воротам.

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