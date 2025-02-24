Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Вторыми звездами игрового дня стали братья Джейсон и Ник Робертсон. Первый оформил хет-трик за «Даллас» выездной игре против «Айлендерс» (4:3), а второй забросил две шайбы за «Торонто» в выездной игре против «Чикаго» (5:2).