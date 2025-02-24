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Овечкин рассказал о шансах побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал домашнюю победу над «Эдмонтоном» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этой встрече 39-летний россиянин оформил хет-трик и довел счет своим шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ до 882, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

«Я был удивлен, что “Эдмонтон” снял вратаря при счете 3:6. Что-то вроде того. В моменте с голом мне повезло, что у соперника сломалась клюшка. Было полно времени, чтобы все оценить. Побить рекорд Гретцки в этом сезоне? Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком», — сказал Овечкин после матча.

В этом сезоне Овечкин провел 41 матч, в которых набрал 46 (29+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» 25 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 12 очков. В среду, 26 февраля, «столичные» дома сыграют с «Калгари».

Вашингтон
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