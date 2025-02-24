Овечкин рассказал о шансах побить рекорд Гретцки в этом сезоне

«Я был удивлен, что “Эдмонтон” снял вратаря при счете 3:6. Что-то вроде того. В моменте с голом мне повезло, что у соперника сломалась клюшка. Было полно времени, чтобы все оценить. Побить рекорд Гретцки в этом сезоне? Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком», — сказал Овечкин после матча.