Фетисов: Овечкин рассказал, что ощущает поддержку всей России

«Я сам играл до 40 лет и прекрасно понимаю, насколько тяжело поддерживать себя в форме в таком возрасте. Саша нацелился на самый крутой и, казалось бы, недосягаемый рекорд в истории НХЛ. У него появилась новая мотивация и энергия. Он отлично провел перерыв в НХЛ, когда проходил Турнир четырех наций. Его друг Дарюс Каспарайтис потренировал его немножко, хотя Овечкин мог отдыхать.



Приятно видеть, что сразу после перерыва Саша продемонстрировал, насколько он заряжен на то, чтобы забивать и побить рекорд Гретцки. Овечкин — уникальный спортсмен и пример для всех. Мы с ним дружим, сегодня уже успели поговорить. Саша в отличном настроении, передает всем привет. Я сказал ему, что за него переживает вся страна, и он ответил, что ощущает эту поддержку», — сказал Фетисов.