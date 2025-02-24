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Фетисов: Овечкин рассказал, что ощущает поддержку всей России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона» (7:3). Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

39-летний россиянин довел счет своим шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ до 882, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

«Я сам играл до 40 лет и прекрасно понимаю, насколько тяжело поддерживать себя в форме в таком возрасте. Саша нацелился на самый крутой и, казалось бы, недосягаемый рекорд в истории НХЛ. У него появилась новая мотивация и энергия. Он отлично провел перерыв в НХЛ, когда проходил Турнир четырех наций. Его друг Дарюс Каспарайтис потренировал его немножко, хотя Овечкин мог отдыхать.

Приятно видеть, что сразу после перерыва Саша продемонстрировал, насколько он заряжен на то, чтобы забивать и побить рекорд Гретцки. Овечкин — уникальный спортсмен и пример для всех. Мы с ним дружим, сегодня уже успели поговорить. Саша в отличном настроении, передает всем привет. Я сказал ему, что за него переживает вся страна, и он ответил, что ощущает эту поддержку», — сказал Фетисов.

В этом сезоне Овечкин провел 41 матч, в которых набрал 46 (29+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» 25 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 12 очков. В среду, 26 февраля, «столичные» дома сыграют с «Калгари».

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