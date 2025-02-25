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НХЛ анонсировала следующий матч «Вашингтона» видео с Овечкиным

Пресс-служба НХЛ анонсировала матч «Вашингтон» — «Калгари», опубликовав видео с капитаном столичной команды Александром Овечкиным.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Встреча пройдет ближайшей ночью в столице США.

«13 шагов до истории», — говорится в посте под видео, в котором собраны голы Овечкина в последних матчах.

В домашнем матче против «Эдмонтона» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и довел счет своим шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ до 882, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

В этом сезоне Овечкин провел 41 матч, в которых набрал 46 (29+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 25 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков.

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