«Вегас» проиграл «Лос‑Анджелесу». Самсонов пропустил пять шайб

Игра завершилась со счетом 5:2. За «Кингз» дважды отличился Тревор Мур, по голу на счету Уоррена Фогеле, Джоэла Эдмундсона и Кевина Фиалы. За «Голден Найтс» забили Брэйден Макнэбб и Марк Стоун.
Российский вратарь «рыцарей» Илья Самсонов отразил 14 бросков из 19. Его партнер по команде нападающий Павел Дорофеев очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2». Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков также не отметился результативными действиями.
28-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов играет за «Вегас» с 2024 года. До этого голкипер играл за «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
«Лос‑Анджелес» набрал 69 очков в 55 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» с 74 очками после 58 встреч идет на 3-й строчке.