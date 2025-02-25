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«Вегас» проиграл «Лос‑Анджелесу». Самсонов пропустил пять шайб

«Лос‑Анджелес» одержал победу над «Вегасом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 5:2. За «Кингз» дважды отличился Тревор Мур, по голу на счету Уоррена Фогеле, Джоэла Эдмундсона и Кевина Фиалы. За «Голден Найтс» забили Брэйден Макнэбб и Марк Стоун.

Российский вратарь «рыцарей» Илья Самсонов отразил 14 бросков из 19. Его партнер по команде нападающий Павел Дорофеев очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2». Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков также не отметился результативными действиями.

28-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов играет за «Вегас» с 2024 года. До этого голкипер играл за «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Лос‑Анджелес» набрал 69 очков в 55 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» с 74 очками после 58 встреч идет на 3-й строчке.

Лос-Анджелес
5:2
1:0, 0:2, 4:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
25.02.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Брюс Кэссиди
Вратари
Дарси Кемпер
Илья Самсонов
1-й период
04:41
Николас Хэг
08:48
Марк Стоун
10:30
Тревор Мур
(Куинтон Байфилд, Джордан Спенс)
12:58
Куинтон Байфилд
17:12
Куинтон Байфилд
2-й период
30:26
Брэйден Макнэбб
(Кэдан Корчак, Томаш Гертл)
36:41
Марк Стоун
(Бретт Хауден, Ноа Хэнифин)
3-й период
40:42
Тревор Мур
(Дарси Кемпер, Уоррен Фогеле)
41:25
Адриан Кемпе
41:25
Зак Уайтклауд
46:22
Павел Дорофеев
48:31
Уоррен Фогеле
(Куинтон Байфилд)
55:28
Джоэль Эдмундсон
(Адриан Кемпе, Куинтон Байфилд)
57:41
Кевин Фиала
(Адриан Кемпе, Куинтон Байфилд)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь