«Вегас» проиграл «Лос‑Анджелесу». Самсонов пропустил пять шайб

Российский вратарь «рыцарей» Илья Самсонов отразил 14 бросков из 19. Его партнер по команде нападающий Павел Дорофеев очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2». Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков также не отметился результативными действиями.