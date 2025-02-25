Российский защитник из НХЛ рассказал о разведении кур и кроликов

26-летний Михаил Сергачев выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» пять лет — после обмена из «Монреаль Канадиенс» в 2017 году. За это время он выиграл два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.. Летом 2024 года Сергачев был обменян в «Юту».
«Купил 17 птенцов, вырастил, сейчас несут яйца. Просто в доме был курятник, не хотелось, чтобы простаивал. Теперь слежу за курицами, убираю. Когда меня нет, жена помогает, но больше всех этим увлечен именно я. Напоминает детство, когда ездил к бабушке в деревню под Воронежем. В Юте мы вообще хотели козу взять, но решили, что с ней забот будет много, не готовы пока. А курицы в принципе легкие, да и не бегают по двору, у них огороженное пространство», — приводит слова Сергачева Sports.ru.
«Мой сын Федор разделяет увлечение, особенно когда птенцы совсем маленькие были. Он постоянно подходил, водички подливал. Сейчас курицы чуть агрессивные, могут клюнуть, поэтому он их немного боится, но все равно ходит со мной кормить, яйца собирает. Правда, играться с кроликами сыну больше нравится. У них во дворе загон с домиком. Дети предыдущего владельца дома выращивали кроликов, всё для них построили, так что и мы решили — почему бы не завести парочку», — добавил Сергачев.
В текущем сезоне Михаил Сергачев провел за «Юту» 53 матча и набрал 36 (10+26) очков, лидируя в команде по игровому времени (25:41 за матч).