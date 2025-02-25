Российский защитник из НХЛ рассказал о разведении кур и кроликов

«Купил 17 птенцов, вырастил, сейчас несут яйца. Просто в доме был курятник, не хотелось, чтобы простаивал. Теперь слежу за курицами, убираю. Когда меня нет, жена помогает, но больше всех этим увлечен именно я. Напоминает детство, когда ездил к бабушке в деревню под Воронежем. В Юте мы вообще хотели козу взять, но решили, что с ней забот будет много, не готовы пока. А курицы в принципе легкие, да и не бегают по двору, у них огороженное пространство», — приводит слова Сергачева Sports.ru.