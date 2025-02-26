Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 шайб

У гостей заброшенными шайбами отметились Мартин Поспишил (12'), Мэтт Коронато (17') и Джонатан Юбердо (56'). У хозяев единственный гол в большинстве забил Александр Овечкин (45').
Эта шайба стала для Овечкина 883-й в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб.
Всего Овечкин провел на льду 23 минуты 36 секунд, нанес пять бросков в створ и еще один бросок пришелся в штангу. Также на его счету два силовых приема и три потери.
В этой встрече Овечкин обновил собственный рекорд по числу регулярных сезонов с 30 и более голами. Он достигал этой отметки в 19 из 20 своих сезонов в лиге. Единственным исключением стал сезон-2020/21, сокращенный до 56 матчей из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, Овечкин стал четвертым игроком в истории лиги после Горди Хоу, Джонни Бьюсика и Теему Селянне, которым удалось забросить 30+ шайб в возрасте 39 лет или старше.
В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».