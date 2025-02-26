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Ассистентский дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Эдмонтон»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Эдмонтон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт (14'), Брэндон Хагель (21'), Виктор Хедман (26') и Ник Пол (48'). У гостей единственный результативный бросок на счету Леона Драйзайтля (12').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 85 (26+59) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал 26-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» одержала шестую победу подряд и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 февраля, «молнии» дома сыграют против «Калгари».

Тампа-Бэй
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Крис Ноблаух
Вратари
Андрей Василевский
Стюарт Скиннер
1-й период
11:37
Никита Кучеров
11:53
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
13:11
Майкл Эйссимонт
(Гейдж Гонсалвес)
2-й период
20:29
Брэндон Хагель
(Земгус Гиргенсонс, Энтони Чирелли)
24:30
Леон Драйзайтль
25:18
Райан Нюджент-Хопкинс
25:38
Виктор Хедман
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
3-й период
47:23
Ник Пол
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
58:07
Леон Драйзайтль
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь