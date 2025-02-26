Ассистентский дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Эдмонтон»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт (14'), Брэндон Хагель (21'), Виктор Хедман (26') и Ник Пол (48'). У гостей единственный результативный бросок на счету Леона Драйзайтля (12').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 85 (26+59) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал 26-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» одержала шестую победу подряд и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 февраля, «молнии» дома сыграют против «Калгари».