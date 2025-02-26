Ассистентский дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Эдмонтон»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 85 (26+59) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.