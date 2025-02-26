36 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»

У хозяев дублем отметился Джонни Бродизнски (13', 20'), еще по одной шайбе забросили Урхо Вааканайнен (7'), Джей Ти Миллер (32') и Мэтт Ремпе (37'). У гостей единственный результативный бросок нанес Александр Романов (9').
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой встречи. 29-летний россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 43 сыгранных матчей 16 (3+13) очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 6 из 11 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.
«Рейнджерс» выиграл три из четырех последних матчей и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, команда дома сыграет против «Торонто».
«Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд и опустились на 14-е место на Востоке. В пятницу, 28 февраля, «островитяне» на выезде сыграют против «Бостона».