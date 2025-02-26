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36 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Айлендерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Джонни Бродизнски (13', 20'), еще по одной шайбе забросили Урхо Вааканайнен (7'), Джей Ти Миллер (32') и Мэтт Ремпе (37'). У гостей единственный результативный бросок нанес Александр Романов (9').

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой встречи. 29-летний россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 43 сыгранных матчей 16 (3+13) очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 6 из 11 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

«Рейнджерс» выиграл три из четырех последних матчей и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, команда дома сыграет против «Торонто».

«Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд и опустились на 14-е место на Востоке. В пятницу, 28 февраля, «островитяне» на выезде сыграют против «Бостона».

Айлендерс
1:5
1:3, 0:2, 0:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Питер Лавиолетт
Вратари
Илья Сорокин
(Якуб Шкарек)
Игорь Шестеркин
1-й период
06:22
Урхо Вааканайнен
(Райлли Смит)
08:19
Александр Романов
(Брок Нельсон, Энтони Деанджело)
12:39
Джонни Бродзински
(Урхо Вааканайнен, Брэйден Шнайдер)
19:12
Джонни Бродзински
(Адам Фокс, Райан Линдгрен)
2-й период
23:55
Адам Пелек
31:21
Джей Ти Миллер
(Урхо Вааканайнен, Мика Зибанежад)
36:30
Мэтт Ремпе
(Райан Линдгрен, Джонни Бродзински)
3-й период
43:16
Адам Фокс
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь