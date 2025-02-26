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Шайба Тарасенко помогла «Детройту» обыграть «Миннесоту»

«Детройт» на выезде обыграл «Миннесоту» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Симон Эдвинссон (44', 52'), еще одну шайбу забил Владимир Тарасенко (31'). У хозяев забивали Марко Росси (8') и Якуб Лауко (12').

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил восьмую шайбу в этом сезоне. В активе 33-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 24 (8+16) набранных очка.

«Детройт» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 февраля, «красные крылья» дома сыграют с «Коламбусом».

Другие результаты игрового дня

«Баффало» дома обыграл «Анахайм» (3:2). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

«Сент-Луис» дома разгромил «Сиэтл» (7:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Миннесота
2:3
2:0, 0:2, 0:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18618 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Тодд Маклеллан
Вратари
Филип Густавссон
Кэм Тэлбот
1-й период
05:56
Симон Эдвинссон
07:17
Марко Росси
(Мэтт Болди, Джаред Сперджен)
11:11
Якуб Лауко
(Яков Тренин, Девин Шор)
2-й период
23:03
Элмер Седерблом
28:11
Матс Зуккарелло
30:12
Владимир Тарасенко
(Эрик I Густафссон, Марко Каспер)
33:12
Симон Эдвинссон
(Алекс Дебринкэт, Джей Ти Комфер)
37:18
Джейкоб Миддлтон
37:18
Дилан Ларкин
3-й период
51:35
Симон Эдвинссон
(Альберт Юханссон, Элмер Седерблом)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Детройт
НХЛ: таблица и календарь