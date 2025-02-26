Шайба Тарасенко помогла «Детройту» обыграть «Миннесоту»

У гостей дублем отметился Симон Эдвинссон (44', 52'), еще одну шайбу забил Владимир Тарасенко (31'). У хозяев забивали Марко Росси (8') и Якуб Лауко (12').
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил восьмую шайбу в этом сезоне. В активе 33-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 24 (8+16) набранных очка.
«Детройт» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 февраля, «красные крылья» дома сыграют с «Коламбусом».
Другие результаты игрового дня
«Баффало» дома обыграл «Анахайм» (3:2). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.
«Сент-Луис» дома разгромил «Сиэтл» (7:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.