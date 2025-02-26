«Буду рассказывать детям». Вратарь «Калгари» — после гола Овечкина

Минувшей ночью Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб.
«Когда-нибудь я расскажу детям, что пропустил от самого Овечкина. Но давайте честно: в моменте это не особо радует. Зато теперь круто, что в сезоне у нас есть ещё одна встреча с ними. Пусть попробует ещё раз», — сказал Владарж.
Овечкин забросил уже третью шайбу в ворота Владаржа. Ранее 27-летний чех дважды пропускал от капитана «Вашингтона» в сезоне-2021/22.
В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».