«Буду рассказывать детям». Вратарь «Калгари» — после гола Овечкина

«Когда-нибудь я расскажу детям, что пропустил от самого Овечкина. Но давайте честно: в моменте это не особо радует. Зато теперь круто, что в сезоне у нас есть ещё одна встреча с ними. Пусть попробует ещё раз», — сказал Владарж.