НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Минувшей ночью Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб.
В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.
Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,71 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится в ночь на 3 апреля в выездной игре против «Каролины».
Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля в домашней игре против все той же «Каролины».
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».