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НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пресс‑служба НХЛ представила обновленный прогноз по дате, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб.

В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.

Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,71 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится в ночь на 3 апреля в выездной игре против «Каролины».

Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля в домашней игре против все той же «Каролины».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».

Вашингтон
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Вратари
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
1-й период
11:47
Мартин Поспишил
(Илья Соловьев, Райан Ломберг)
16:42
Мэтт Коронато
(Кевин Бол)
2-й период
21:11
Мэтт Коронато
28:42
Кевин Руни
37:01
Коннор Макмайкл
37:01
Том Уилсон
37:01
Брэйден Пачал
3-й период
44:32
Джонатан Юбердо
44:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
46:21
Мэтт Рой
55:32
Джонатан Юбердо
(Назем Кадри)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Калгари
НХЛ: таблица и календарь