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Овечкин поблагодарил партнеров по команде за созданные моменты

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою результативность в последних матчах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. В семи февральских матчах 39-летний россиянин забросил семь шайб.

«Мои партнеры по атаке проводят хорошую работу, находят меня, а мне остается только завершить. Думаю, вратарь думал, что я отдам на Уилсона, но я попробовал нанести бросок, и шайба попала в ворота», — сказал Овечкин.

В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».

Вашингтон
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Вратари
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
1-й период
11:47
Мартин Поспишил
(Илья Соловьев, Райан Ломберг)
16:42
Мэтт Коронато
(Кевин Бол)
2-й период
21:11
Мэтт Коронато
28:42
Кевин Руни
37:01
Коннор Макмайкл
37:01
Том Уилсон
37:01
Брэйден Пачал
3-й период
44:32
Джонатан Юбердо
44:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
46:21
Мэтт Рой
55:32
Джонатан Юбердо
(Назем Кадри)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Калгари
НХЛ: таблица и календарь