Овечкин поблагодарил партнеров по команде за созданные моменты

Минувшей ночью Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. В семи февральских матчах 39-летний россиянин забросил семь шайб.
«Мои партнеры по атаке проводят хорошую работу, находят меня, а мне остается только завершить. Думаю, вратарь думал, что я отдам на Уилсона, но я попробовал нанести бросок, и шайба попала в ворота», — сказал Овечкин.
В этом сезоне Овечкин провел 42 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на 10 очков. В пятницу, 28 февраля, «столичные» дома сыграют с «Сент-Луисом».