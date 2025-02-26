Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» разгромить «Питтсбург»

Встреча прошла на стадионе Филадельфии и завершилась со счетом 6:1 в пользу «Флайерз».
Счет был открыт уже на 4-й минуте встречи благодаря шайбе Расмуса Ристолайнена. Также заброшенными шайбами в ворота «Питтсбурга» отметились Ноа Кейтс, оформивший дубль, Бобби Бринк, Тайсон Фёрстер, Оуэн Типпетт. Одну ответную шайбу смог оформить Филип Томасино.
В двух голевых моментах «Филадельфии» смог поучаствовать 20-летний россиянин Матвей Мичков, который с сезона-2024/2025 дебютировал в НХЛ. Сейчас на его счету 41 очко после 57 матчей.
«Филадельфия Флайерз» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, у команды 59 очков после 59 матчей. «Питтсбург Пингвинз» на там же на 15-й строчке с 55 очками в активе.
Последние три встречи «пингвины» проиграли, а «флайерз» одержали победу в двух предыдущих играх.