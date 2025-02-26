В США канал приобрел права на матч, в котором Овечкин может побить рекорд

Всего в нынешнем розыгрыше 39-летний россиянин забросил 30 шайб и сделал 17 результативных передач в 42 матчах. Овечкин в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон, являясь лидером по этому показателю. Россиянин обновил свой рекорд. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15).