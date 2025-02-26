В США канал приобрел права на матч, в котором Овечкин может побить рекорд

Американский телеканал ABC приобрел эксклюзивные права на трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» из-за погони российского форварда столичного клуба Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, сообщает журналист Том Гулитти.
Также было перенесено начало встречи. Первоначально игра должна была стартовать 13 апреля в 2 часа ночи по московскому времени. Новое время — 12 апреля в 19:30 мск.
Накануне российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 11 шайб (894).
Всего в нынешнем розыгрыше 39-летний россиянин забросил 30 шайб и сделал 17 результативных передач в 42 матчах. Овечкин в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон, являясь лидером по этому показателю. Россиянин обновил свой рекорд. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15).