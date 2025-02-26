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В США канал приобрел права на матч, в котором Овечкин может побить рекорд

Телеканал ABC купил эксклюзивные права на одну из апрельских игр «Вашингтон Кэпиталз».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт Mail.ru

Американский телеканал ABC приобрел эксклюзивные права на трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» из-за погони российского форварда столичного клуба Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, сообщает журналист Том Гулитти.

Также было перенесено начало встречи. Первоначально игра должна была стартовать 13 апреля в 2 часа ночи по московскому времени. Новое время — 12 апреля в 19:30 мск.

Накануне российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 11 шайб (894).

Всего в нынешнем розыгрыше 39-летний россиянин забросил 30 шайб и сделал 17 результативных передач в 42 матчах. Овечкин в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон, являясь лидером по этому показателю. Россиянин обновил свой рекорд. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15).

Вашингтон
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Вратари
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
1-й период
11:47
Мартин Поспишил
(Илья Соловьев, Райан Ломберг)
16:42
Мэтт Коронато
(Кевин Бол)
2-й период
21:11
Мэтт Коронато
28:42
Кевин Руни
37:01
Коннор Макмайкл
37:01
Том Уилсон
37:01
Брэйден Пачал
3-й период
44:32
Джонатан Юбердо
44:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
46:21
Мэтт Рой
55:32
Джонатан Юбердо
(Назем Кадри)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь