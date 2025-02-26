Хоккеист «Колорадо» Ничушкин выйдет на лед спустя 2 месяца

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.
Валерий Ничушкин получил травму 1 января в домашнем матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (5:2) после удара в голову локтем от канадского форварда Логана Стэнли. Россиянин пропустил 21 встречу. Встреча против «Нью-Джерси» пройдет в ночь на 27 февраля. Начало игры запланировано на 05:30 мск.
Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. Напомним, Ничушкин начал сезон в «Колорадо» после того как вышел из-под наблюдения в программе помощи игрокам НХЛ. Валерий попадал туда не первый раз и его возвращение в сезон было одновременно долгожданным и волнительным, ведь ранее Ничушкин начинал играть, но вскоре вновь сталкивался с проблемой из-за которой попадал в Программу.
Попадание в программу помощи игрокам НХЛ не сохраняет за хоккеистом его зарплату, он также не может тренироваться вместе с командой.