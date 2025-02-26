Хоккеист «Колорадо» Ничушкин выйдет на лед спустя 2 месяца

Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. Напомним, Ничушкин начал сезон в «Колорадо» после того как вышел из-под наблюдения в программе помощи игрокам НХЛ. Валерий попадал туда не первый раз и его возвращение в сезон было одновременно долгожданным и волнительным, ведь ранее Ничушкин начинал играть, но вскоре вновь сталкивался с проблемой из-за которой попадал в Программу.