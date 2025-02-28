Овечкин не забил и показал худшую полезность в этом сезоне

У гостей дублем отметился Филип Броберг (12', 18'), также забивали Дилан Холлоуэй (38'), Колтон Парайко (38') и Джейк Нейборс (59'). У хозяев забивали Пьер-Люк Дюбуа (16') и Коннор Макмайкл (37').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 44 секунды, нанес четыре броска в створ ворот, трижды промахнулся и еще три броска были заблокированы. Также 39-летний россиянин совершил два силовых приема и допустил одну потерю.
Овечкин завершил матч с худшим показателем полезности в сезоне — «-4». Это 13-й раз по ходу карьеры, когда капитан «Вашингтона» заканчивает игру с таким показателем «плюс-минус». Его худшим результатом по полезности в карьере является «-5», который он установил в январе 2014 года в выездной игре против «Коламбуса» (2:5).
В этом сезоне Овечкин провел 43 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков с общим показателем полезности «+18». До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 23 матча. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ составляет 11 шайб.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан третьей звездой матча, отметившись двумя результативными передачами. На счету 29-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 41 (12+29) набранное очко.
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, но продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда опережает ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В субботу, 1 марта, «Вашингтон» дома сыграет с «Тампой».
«Сент-Луис» занимает 11-е место на Западе. В воскресенье, 2 марта, «блюзмены» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».