Овечкин не забил и показал худшую полезность в этом сезоне

Овечкин завершил матч с худшим показателем полезности в сезоне — «-4». Это 13-й раз по ходу карьеры, когда капитан «Вашингтона» заканчивает игру с таким показателем «плюс-минус». Его худшим результатом по полезности в карьере является «-5», который он установил в январе 2014 года в выездной игре против «Коламбуса» (2:5).