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Овечкин не забил и показал худшую полезность в этом сезоне

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

У гостей дублем отметился Филип Броберг (12', 18'), также забивали Дилан Холлоуэй (38'), Колтон Парайко (38') и Джейк Нейборс (59'). У хозяев забивали Пьер-Люк Дюбуа (16') и Коннор Макмайкл (37').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 44 секунды, нанес четыре броска в створ ворот, трижды промахнулся и еще три броска были заблокированы. Также 39-летний россиянин совершил два силовых приема и допустил одну потерю.

Овечкин завершил матч с худшим показателем полезности в сезоне — «-4». Это 13-й раз по ходу карьеры, когда капитан «Вашингтона» заканчивает игру с таким показателем «плюс-минус». Его худшим результатом по полезности в карьере является «-5», который он установил в январе 2014 года в выездной игре против «Коламбуса» (2:5).

В этом сезоне Овечкин провел 43 матча, в которых набрал 47 (30+17) очков с общим показателем полезности «+18». До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 23 матча. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ составляет 11 шайб.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан третьей звездой матча, отметившись двумя результативными передачами. На счету 29-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 41 (12+29) набранное очко.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, но продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда опережает ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В субботу, 1 марта, «Вашингтон» дома сыграет с «Тампой».

«Сент-Луис» занимает 11-е место на Западе. В воскресенье, 2 марта, «блюзмены» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».

Вашингтон
2:5
1:2, 1:2, 0:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
28.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Вратари
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен, Чарли Линдгрен)
Жоэль Хофер
1-й период
07:24
Павел Бучневич
11:14
Филип Броберг
(Матье Джозеф)
15:04
Пьер-Люк Дюбуа
(Тэйлор Рэддиш, Коннор Макмайкл)
17:45
Филип Броберг
(Джейк Нейберс, Павел Бучневич)
2-й период
27:32
Эндрю Манджапане
34:29
Джордан Кайру
36:55
Коннор Макмайкл
(Итэн Фрэнк, Мэтт Рой)
37:23
Дилан Холлоуэй
(Брэйден Шенн, Райан Сутер)
37:58
Колтон Парэйко
(Павел Бучневич, Роберт Томас)
3-й период
58:05
Джейк Нейберс
(Радек Факса, Брэйден Шенн)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь