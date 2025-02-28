Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

У хозяев в основное время дублем отметился Эрик Карлссон (30', 39'), еще по одной шайбе забросили Филип Томасино (30') и Евгений Малкин (43').
У гостей дубль оформил Матвей Мичков (28', 32'), еще по шайбе забросили Ноа Кейтс (2') и Оуэн Типпетт (22'). Победную шайбу для «Питтсбурга» на второй минуте овертайма забросил Евгений Малкин.
Малкин также записал на свой счет две результативных передачи, завершил матч с показателем полезности «+4» и был признан первой звездой матча. На счету 38-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 41 (12+29) набранное очко.
«Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — сказал Малкин после матча.
Мичков также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. На счету 20-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 44 (19+25) набранных очка. Мичков делит первое место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном.
Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 14 (3+11) набранных очков.
Нападающий «Филадельфии» Андрей Кузьменко поучаствовал во второй шайбе Мичкова и отметился результативной передачей. На счету 29-летнего россиянина после 41 сыгранного матча 18 (5+13) набранных очков.
«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений кряду. «Пингвины» продолжают находиться на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, «Питтсбург» дома сыграет с «Бостоном».
«Филадельфия» прервала свою трехматчевую победную серию и опустилась на 13-е место на Востоке. В воскресенье, 2 марта, «летчики» на выезде сыграют с «Виннипегом».