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Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время дублем отметился Эрик Карлссон (30', 39'), еще по одной шайбе забросили Филип Томасино (30') и Евгений Малкин (43').

У гостей дубль оформил Матвей Мичков (28', 32'), еще по шайбе забросили Ноа Кейтс (2') и Оуэн Типпетт (22'). Победную шайбу для «Питтсбурга» на второй минуте овертайма забросил Евгений Малкин.

Малкин также записал на свой счет две результативных передачи, завершил матч с показателем полезности «+4» и был признан первой звездой матча. На счету 38-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 41 (12+29) набранное очко.

«Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — сказал Малкин после матча.

Мичков также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. На счету 20-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 44 (19+25) набранных очка. Мичков делит первое место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном.

Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 14 (3+11) набранных очков.

Нападающий «Филадельфии» Андрей Кузьменко поучаствовал во второй шайбе Мичкова и отметился результативной передачей. На счету 29-летнего россиянина после 41 сыгранного матча 18 (5+13) набранных очков.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений кряду. «Пингвины» продолжают находиться на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, «Питтсбург» дома сыграет с «Бостоном».

«Филадельфия» прервала свою трехматчевую победную серию и опустилась на 13-е место на Востоке. В воскресенье, 2 марта, «летчики» на выезде сыграют с «Виннипегом».

Питтсбург
5:4
0:1, 3:3, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
28.02.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16630 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Торторелла
Вратари
Алекс Неделькович
(Йоэль Бломквист)
Самуэль Эрссон
1-й период
02:00
Ноа Кэйтс
(Егор Замула, Бобби Бринк)
15:28
Кэмерон Йорк
2-й период
21:44
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Ник Силер)
27:24
Матвей Мичков
(Расмус Ристолайнен, Оуэн Типпетт)
29:05
Филип Томасино
(Дэнтон Хейнен, Евгений Малкин)
29:35
Эрик Карлссон
(Сидни Кросби)
30:15
Боконджи Имама
31:05
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Андрей Кузьменко)
38:17
Эрик Карлссон
(Евгений Малкин, Мэтт Грызлик)
3-й период
42:30
Евгений Малкин
(Энтони Бовилье, Райан Грэйвс)
46:41
Филип Томасино
Овертайм
61:03
Евгений Малкин
(Эрик Карлссон, Крис Летанг)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь