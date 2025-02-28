Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

«Мы уступали с разницей в три шайбы, и я рад, что смогли отыграться. Мы боролись и верили, что можем изменить ход игры и выиграть её. Для меня это было очень эмоционально. Надеюсь, это придаст мне уверенности, придаст уверенности команде», — сказал Малкин после матча.