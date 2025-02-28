Шайба Кучерова помогла «Тампе» одержать седьмую победу подряд

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Никита Кучеров (20'), Эрик Чернак (44') и Брэндон Хагель (58').
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин оформил четвертый шатаут в сезоне и 38-й в карьере НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в этом сезоне. В активе 31-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 86 (27+59) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.
«Тампа» впервые с 2020 года одержала семь побед подряд. Команда Джона Купера занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Вашингтона».