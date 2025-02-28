Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайба Кучерова помогла «Тампе» одержать седьмую победу подряд

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Калгари» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Никита Кучеров (20'), Эрик Чернак (44') и Брэндон Хагель (58').

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин оформил четвертый шатаут в сезоне и 38-й в карьере НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в этом сезоне. В активе 31-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 86 (27+59) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.

«Тампа» впервые с 2020 года одержала семь побед подряд. Команда Джона Купера занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Вашингтона».

Тампа-Бэй
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
28.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Райан Гуска
Вратари
Андрей Василевский
Дастин Вольф
(Дастин Вольф, Дастин Вольф)
1-й период
18:22
Назем Кадри
19:15
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
2-й период
20:51
Брэндон Хагель
21:59
Блэйк Коулмэн
32:05
Кевин Бол
37:27
Энтони Чирелли
3-й период
43:51
Эрик Чернак
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
49:19
Никита Кучеров
57:10
Брэндон Хагель
(Виктор Хедман)
59:53
Майкл Эйссимонт
59:53
Ник Пол
59:53
Джоэль Хэнли
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Калгари
НХЛ: таблица и календарь