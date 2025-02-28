Четыре очка Барбашева помогли «Вегасу» победить «Чикаго»

У хозяев дублями отметились Киган Колесар (2', 34') и Иван Барбашев (13', 46'), еще по одной шайбе забросили Николас Хейг (9'), Томаш Гертл (17') и Павел Дорофеев (19'). У гостей забивали Ник Фолиньо (7'), Колтон Дах (22'), Итан Дель Мастро (26'), Илья Михеев (47') и Филипп Курашев (50').