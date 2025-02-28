Четыре очка Барбашева помогли «Вегасу» победить «Чикаго»

У хозяев дублями отметились Киган Колесар (2', 34') и Иван Барбашев (13', 46'), еще по одной шайбе забросили Николас Хейг (9'), Томаш Гертл (17') и Павел Дорофеев (19'). У гостей забивали Ник Фолиньо (7'), Колтон Дах (22'), Итан Дель Мастро (26'), Илья Михеев (47') и Филипп Курашев (50').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев также отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой матча. На счету 29-летнего россиянина после 49 сыгранных матчей 39 (18+21) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 24-ю шайбу в сезоне. На счету 24-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 37 (24+13) набранных очков.
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 17 из 22 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне. На счету 30-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 20 (11+9) набранных очков.
«Вегас» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В понедельник, 3 марта, «рыцари» дома сыграют с «Нью-Джерси».
«Чикаго» проиграл восемь из девяти последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Запада. В воскресенье, 2 марта, «ястребы» на выезде сыграют с «Анахаймом».