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Гол Романова и 38 сэйвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу

«Айлендерс» на выезде обыграли «Бостон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Александр Романов (17') и Кайл Палмьери (25'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Давида Пастрняка (51').

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 из 39 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил четвертую шайбу в этом сезоне. На счету 25-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 17 (4+13) набранных очков.

«Айлендерс» прервал серию из четырех поражений подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, «островитяне» дома сыграют с «Нэшвиллом».

Другие результаты игрового дня

«Каролина» дома обыграла «Баффало» (5:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.

«Коламбус» на выезде обыграл «Детройт» (5:2). Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился шайбой в пустые ворота. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 31 по своим воротам.

«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

«Монреаль» дома победил «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин и защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметились по результативной передаче. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Юта» дома победила «Миннесоту» (6:1). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами.

Бостон
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
28.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Патрик Руа
Вратари
Джереми Суэймен
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
08:34
Адам Боквист
14:05
Александр Романов
16:11
Александр Романов
(Жан-Габриэль Пажо, Райан Пулок)
2-й период
24:21
Кайл Палмиери
(Брок Нельсон, Адам Пелек)
31:05
Джон Бишер
38:24
Брок Нельсон
3-й период
43:18
Брэд Маршан
50:04
Давид Пастрняк
(Паркер Уотерспун, Павел Заха)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь