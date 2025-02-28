Гол Романова и 38 сэйвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу

У гостей заброшенными шайбами отметились Александр Романов (17') и Кайл Палмьери (25'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Давида Пастрняка (51').
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 из 39 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил четвертую шайбу в этом сезоне. На счету 25-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 17 (4+13) набранных очков.
«Айлендерс» прервал серию из четырех поражений подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 1 марта, «островитяне» дома сыграют с «Нэшвиллом».
Другие результаты игрового дня
«Каролина» дома обыграла «Баффало» (5:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.
«Коламбус» на выезде обыграл «Детройт» (5:2). Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился шайбой в пустые ворота. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 31 по своим воротам.
«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей.
«Монреаль» дома победил «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин и защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметились по результативной передаче. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.
«Юта» дома победила «Миннесоту» (6:1). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами.