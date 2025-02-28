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Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Ric Tapia/Getty Images

Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Нападающий Евгений Малкин в матче 28 февраля с «Филадельфией Флайерз» сравнял счет, а позже забил победную шайбу в овертайме. Также Малкин сделал две голевые передачи и всего набрал 4 (2+2) очка. Так «пингвинам» удалось отыграться со счетом 0:3 и одержать победу в овертайме.

Напомним, ранее «Питтсбург» проиграл этому же сопернику со счетом 1:6.

Сейчас команда Евгения Малкина находится на 15-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия Флайерз» там же на 13-й строчке. У форварда в текущем сезоне набрано 41 очко после 51 игры.

Второй звездой дня признан форвард «Юты» Клейтон Келлер, который в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1) набрал 5 (1+4) очков.

Третья звезда дня — российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Во встрече с «Калгари Флэймз» (3:0) он в 38-й раз за карьеру отыграл «на ноль». Россиянин также входит в топ-8 вратарей лиги по проценту отраженных бросков — 92,5%.

Питтсбург
5:4
0:1, 3:3, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
28.02.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16630 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Торторелла
Вратари
Алекс Неделькович
(Йоэль Бломквист)
Самуэль Эрссон
1-й период
02:00
Ноа Кэйтс
(Егор Замула, Бобби Бринк)
15:28
Кэмерон Йорк
2-й период
21:44
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Ник Силер)
27:24
Матвей Мичков
(Расмус Ристолайнен, Оуэн Типпетт)
29:05
Филип Томасино
(Дэнтон Хейнен, Евгений Малкин)
29:35
Эрик Карлссон
(Сидни Кросби)
30:15
Боконджи Имама
31:05
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Андрей Кузьменко)
38:17
Эрик Карлссон
(Евгений Малкин, Мэтт Грызлик)
3-й период
42:30
Евгений Малкин
(Энтони Бовилье, Райан Грэйвс)
46:41
Филип Томасино
Овертайм
61:03
Евгений Малкин
(Эрик Карлссон, Крис Летанг)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Тампа-Бэй
Юта
НХЛ: таблица и календарь