Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий Евгений Малкин в матче 28 февраля с «Филадельфией Флайерз» сравнял счет, а позже забил победную шайбу в овертайме. Также Малкин сделал две голевые передачи и всего набрал 4 (2+2) очка. Так «пингвинам» удалось отыграться со счетом 0:3 и одержать победу в овертайме.