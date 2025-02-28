Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Нападающий Евгений Малкин в матче 28 февраля с «Филадельфией Флайерз» сравнял счет, а позже забил победную шайбу в овертайме. Также Малкин сделал две голевые передачи и всего набрал 4 (2+2) очка. Так «пингвинам» удалось отыграться со счетом 0:3 и одержать победу в овертайме.
Напомним, ранее «Питтсбург» проиграл этому же сопернику со счетом 1:6.
Сейчас команда Евгения Малкина находится на 15-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия Флайерз» там же на 13-й строчке. У форварда в текущем сезоне набрано 41 очко после 51 игры.
Второй звездой дня признан форвард «Юты» Клейтон Келлер, который в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1) набрал 5 (1+4) очков.
Третья звезда дня — российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Во встрече с «Калгари Флэймз» (3:0) он в 38-й раз за карьеру отыграл «на ноль». Россиянин также входит в топ-8 вратарей лиги по проценту отраженных бросков — 92,5%.