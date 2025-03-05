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Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Коламбус» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Nic Antaya/Getty Images

У хозяев дублями отметились Джейк Гюнцель (22', 58') и Виктор Хедман (27', 50'), еще по одной шайбе забросили Митчелл Чаффи (1') и Никита Кучеров (2'). У гостей дубль оформил Зак Веренски (18', 31').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча, записав на свой счет гол и две результативные передачи. 31-летний россиянин стал третьим игроком в этом сезоне, которому удалось достигнуть отметки в 90 очков. В активе Кучерова после 58 сыгранных матчей 28 заброшенных шайб и 62 результативные передачи.

Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (92) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (93).

Российские хоккеисты «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов остались без набранных очков.

«Тампа» выиграла девять из десяти последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 7 марта, «молнии» дома сыграют против «Баффало».

«Коламбус» прервал серию из четырех побед и занимает седьмую строчку на Востоке. В этот же день «мундиры» на выезде сыграют против «Флориды».

Тампа-Бэй
6:2
2:1, 2:1, 2:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
5.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дин Эвасон
Вратари
Йонас Йоханссон
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
00:30
Митчелл Чаффи
(Даррен Раддиш, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
01:37
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
17:20
Зак Веренски
2-й период
21:27
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман, Брэйден Пойнт)
26:36
Виктор Хедман
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
29:06
Матье Оливье
29:06
Матье Оливье
29:06
Матье Оливье
30:49
Зак Веренски
(Адам Фантилли, Кент Джонсон)
35:47
Райан Макдона
38:09
Эрик Чернак
38:09
Джеймс ван Римсдайк
3-й период
48:55
Дэймон Северсон
49:44
Виктор Хедман
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
55:18
Янис Мозер
57:53
Джейк Гюнцель
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
18
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит