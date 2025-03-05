Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

У хозяев дублями отметились Джейк Гюнцель (22', 58') и Виктор Хедман (27', 50'), еще по одной шайбе забросили Митчелл Чаффи (1') и Никита Кучеров (2'). У гостей дубль оформил Зак Веренски (18', 31').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча, записав на свой счет гол и две результативные передачи. 31-летний россиянин стал третьим игроком в этом сезоне, которому удалось достигнуть отметки в 90 очков. В активе Кучерова после 58 сыгранных матчей 28 заброшенных шайб и 62 результативные передачи.
Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (92) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (93).
Российские хоккеисты «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов остались без набранных очков.
«Тампа» выиграла девять из десяти последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 7 марта, «молнии» дома сыграют против «Баффало».
«Коламбус» прервал серию из четырех побед и занимает седьмую строчку на Востоке. В этот же день «мундиры» на выезде сыграют против «Флориды».