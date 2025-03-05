Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча, записав на свой счет гол и две результативные передачи. 31-летний россиянин стал третьим игроком в этом сезоне, которому удалось достигнуть отметки в 90 очков. В активе Кучерова после 58 сыгранных матчей 28 заброшенных шайб и 62 результативные передачи.