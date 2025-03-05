Голы Кузьменко и Мичкова не спасли «Филадельфию» от поражения

У гостей дублем отметился Коннор Зари (8', 10'), еще по одной шайбе забросили Назем Кадри (9'), Егор Шарангович (18'), Маккензи Уигар (37') и Мэтт Коронато (59'). У хозяев отличились Ноа Кейтс (10'), Андрей Кузьменко (18') и Шон Кутюрье (51').
Нападающий «Филадельфии» Андрей Кузьменко забросил шестую шайбу в сезоне, поразив ворота своей бывшей команды. 29-летний россиянин был обменян из «Калгари» в конце января. Также на счету Кузьменко одна результативная передача.
После 43 сыгранных матчей в его активе 20 (6+14) набранных очков.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вместе с Кузьменко поучаствовал в третьей шайбе своей команды и также отметился результативной передачей. 20-летний россиянин своим броском пробил вратаря «Калгари» Дастина Вулфа, после чего шайбу с линии в ворота вогнал капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье. Шайба изначально была записана на Мичкова, однако позднее была переписана на канадца.
После 60 сыгранных матчей в активе Мичкова 45 (19+26) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков, уступая лишь защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (48).
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин появился на льду в середине первого периода, сменив в воротах шведа Самуэля Эрссона.
«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 7 марта, «летчики» дома сыграют с «Виннипегом».
Другие результаты игрового дня
«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Баффало» (6:2). Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин оформил результативную передачу. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» дома обыграл «Виннипег» (3:2). Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
«Даллас» дома победил «Нью-Джерси» (4:3). Защитник «Далласа» Илья Любушкин забросил первую шайбу в этом сезоне.
«Колорадо» дома обыграл «Питтсбург» (4:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.