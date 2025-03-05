Голы Кузьменко и Мичкова не спасли «Филадельфию» от поражения

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вместе с Кузьменко поучаствовал в третьей шайбе своей команды и также отметился результативной передачей. 20-летний россиянин своим броском пробил вратаря «Калгари» Дастина Вулфа, после чего шайбу с линии в ворота вогнал капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье. Шайба изначально была записана на Мичкова, однако позднее была переписана на канадца.