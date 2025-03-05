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Голы Кузьменко и Мичкова не спасли «Филадельфию» от поражения

«Калгари» на выезде обыграл «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дублем отметился Коннор Зари (8', 10'), еще по одной шайбе забросили Назем Кадри (9'), Егор Шарангович (18'), Маккензи Уигар (37') и Мэтт Коронато (59'). У хозяев отличились Ноа Кейтс (10'), Андрей Кузьменко (18') и Шон Кутюрье (51').

Нападающий «Филадельфии» Андрей Кузьменко забросил шестую шайбу в сезоне, поразив ворота своей бывшей команды. 29-летний россиянин был обменян из «Калгари» в конце января. Также на счету Кузьменко одна результативная передача.
После 43 сыгранных матчей в его активе 20 (6+14) набранных очков.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вместе с Кузьменко поучаствовал в третьей шайбе своей команды и также отметился результативной передачей. 20-летний россиянин своим броском пробил вратаря «Калгари» Дастина Вулфа, после чего шайбу с линии в ворота вогнал капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье. Шайба изначально была записана на Мичкова, однако позднее была переписана на канадца.

После 60 сыгранных матчей в активе Мичкова 45 (19+26) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков, уступая лишь защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (48).

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин появился на льду в середине первого периода, сменив в воротах шведа Самуэля Эрссона.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 7 марта, «летчики» дома сыграют с «Виннипегом».

Другие результаты игрового дня

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Баффало» (6:2). Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин оформил результативную передачу. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» дома обыграл «Виннипег» (3:2). Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Даллас» дома победил «Нью-Джерси» (4:3). Защитник «Далласа» Илья Любушкин забросил первую шайбу в этом сезоне.

«Колорадо» дома обыграл «Питтсбург» (4:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Филадельфия
3:6
2:4, 0:1, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
5.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18510 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Райан Гуска
Вратари
Самуэль Эрссон
(Иван Федотов, Иван Федотов)
Дастин Вольф
1-й период
02:22
Егор Замула
05:05
Маккензи Уигар
07:40
Коннор Зари
(Джонатан Юбердо, Брэйден Пачал)
08:13
Назем Кадри
(Джоэль Хэнли)
09:32
Коннор Зари
(Райан Ломберг, Кевин Руни)
09:54
Ноа Кэйтс
(Тайсон Форстер, Бобби Бринк)
17:11
Андрей Кузьменко
17:29
Егор Шарангович
(Морган Фрост, Мартин Поспишил)
2-й период
27:31
Командный штраф
36:07
Ник Силер
36:33
Маккензи Уигар
(Джонатан Юбердо, Морган Фрост)
38:36
Кевин Бол
3-й период
50:43
Шон Кутюрье
(Матвей Мичков, Андрей Кузьменко)
56:29
Джонатан Юбердо
58:59
Мэтт Коронато
(Назем Кадри, Маккензи Уигар)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит