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Любушкин прервал 154-матчевую безголевую серию в НХЛ

Российский хоккеист Илья Любушкин прервал серию из 154 матчей без голов в НХЛ с учетом плей-офф.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью 30-летний защитник «Далласа» отличился в домашней игре регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3).

В последний раз Любушкин забивал в НХЛ два года назад — в марте 2023 года в выездной игре против «Вашингтона» (4:5 Б). Тогда он выступал за «Баффало», после чего успел также поиграть за «Анахайм» и «Торонто».

После матча Любушкин с иронией прокомментировал свой первый за два года гол в НХЛ.

«Увидимся через несколько лет», — сказал Любушкин.

Любушкин выступает в НХЛ с 2018 года. За семь лет он провел 426 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забил 6 шайб и отдал 57 результативных передач.

В июле 2024 года Любушкин подписал с «Далласом» трехлетний контракт на общую сумму 9,75 млн долларов.

Даллас
4:3
1:0, 2:1, 1:2
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
5.03.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Шелдон Киф
Вратари
Кейси Десмит
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
1-й период
01:39
Уайатт Джонстон
2-й период
22:25
Эрик Хаула
26:30
Илья Любушкин
(Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон)
27:03
Микаэль Гранлунд
27:09
Тимо Майер
(Люк Хьюз, Нико Хишир)
27:26
Бренден Диллон
38:56
Джонатан Ковачевич
39:34
Люк Хьюз
39:46
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
3-й период
49:28
Стефан Ноесен
51:47
Лиан Биксель
52:18
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Люк Хьюз)
55:52
Бретт Пеши
(Тимо Майер, Йеспер Братт)
59:55
Томас Харли
(Джейсон Робертсон, Роопе Хинтц)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит