Любушкин прервал 154-матчевую безголевую серию в НХЛ

Минувшей ночью 30-летний защитник «Далласа» отличился в домашней игре регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3).
В последний раз Любушкин забивал в НХЛ два года назад — в марте 2023 года в выездной игре против «Вашингтона» (4:5 Б). Тогда он выступал за «Баффало», после чего успел также поиграть за «Анахайм» и «Торонто».
После матча Любушкин с иронией прокомментировал свой первый за два года гол в НХЛ.
«Увидимся через несколько лет», — сказал Любушкин.
Любушкин выступает в НХЛ с 2018 года. За семь лет он провел 426 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забил 6 шайб и отдал 57 результативных передач.
В июле 2024 года Любушкин подписал с «Далласом» трехлетний контракт на общую сумму 9,75 млн долларов.