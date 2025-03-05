Овечкин рассказал, как Гретцки подарил ему свою клюшку

Александр Овечкин коллекционирует клюшки известных хоккеистов. Ранее Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. Нападающий сообщил, что попросил у Гретцки клюшку в 2016 году и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
«Он сказал: “Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе. Так что, когда я выиграл Кубок, то спросил его: “Ну и где моя клюшка?” — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Гретцки подарил Овечкину свою клюшку, которой он забил свой 807-й гол в карьере, и подписал ее: «Алексу, люблю наблюдать за тем, как ты играешь».
На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянину нужно забросить 11 шайб.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков.