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Овечкин рассказал, как Гретцки подарил ему свою клюшку

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку Уэйна Гретцки после победы в Кубке Стэнли.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Williams/Icon Sportswire/Imago/TASS

Александр Овечкин коллекционирует клюшки известных хоккеистов. Ранее Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. Нападающий сообщил, что попросил у Гретцки клюшку в 2016 году и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

«Он сказал: “Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе. Так что, когда я выиграл Кубок, то спросил его: “Ну и где моя клюшка?” — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Гретцки подарил Овечкину свою клюшку, которой он забил свой 807-й гол в карьере, и подписал ее: «Алексу, люблю наблюдать за тем, как ты играешь».

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянину нужно забросить 11 шайб.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков.