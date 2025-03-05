Овечкин после каждого гола в НХЛ будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком

В рамках акции «GR8 в погоне за победой над раком» 39-летний Александр Овечкин после каждой заброшенной шайбы будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную общему количеству забитых им голов за карьеру в НХЛ. Овечкин планирует делать пожертвования до конца своих выступлений в лиге. При этом «Вашингтон» каждый раз будет удваивать сумму.