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Овечкин после каждого гола в НХЛ будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком

Как сообщает пресс-служба НХЛ, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

В рамках акции «GR8 в погоне за победой над раком» 39-летний Александр Овечкин после каждой заброшенной шайбы будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную общему количеству забитых им голов за карьеру в НХЛ. Овечкин планирует делать пожертвования до конца своих выступлений в лиге. При этом «Вашингтон» каждый раз будет удваивать сумму.

«За свою карьеру в НХЛ я встречал много отважных ребят, борющихся с раком, и я чувствую, что важно сделать все возможное, чтобы помочь спасти больше жизней от этой ужасной болезни», — сказал Овечкин.

Благотворительна акция начнется в ночь на 6 марта по московскому времени, когда «Вашингтон» будет проводить гостевой матч регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин забросил 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 21 матч.