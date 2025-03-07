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Бобровский вошел в десятку лучших вратарей НХЛ по числу побед

«Флорида» дома обыграла «Коламбус» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этом встрече отметились Сэм Райнхарт (6'), Мэки Самоскевич (27') и Александр Барков (58').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 16 бросков по своим воротам и оформил четвертый шатаут в сезоне. 36-летний вратарь был признан второй звездой матча.

Также Бобровский одержал 423-ю победу в карьере и вышел на десятое место по этому показателю, сравнявшись с легендарным канадским вратарем Тони Эспозито.

Лучшие вратари НХЛ по числу побед:

  1. Мартин Бродо — 691 победа в 1266 матчах (54,6%);
  2. Марк-Андре Флери — 573 победы в 1046 матчах (54,8%);
  3. Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах (53,6%);
  4. Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах (46,8%);
  5. Эд Белфур — 484 победы в 963 матчах (50,3%);
  6. Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах (51,8%);
  7. Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах (48,1%);
  8. Терри Савчук — 445 побед в 971 матче (45,8%);
  9. Жак Плант — 437 побед в 837 матчах (52,2%);
  10. Сергей Бобровский — 423 победы в 742 матчах (57,0%).

«Флорида» одержала семь побед в восьми последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 марта, «пантеры» дома сыграют с «Баффало».

Флорида
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
7.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19402 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Дин Эвасон
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
00:58
Джеймс ван Римсдайк
04:52
Дентон Матейчук
05:58
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Аарон Экблад)
05:58
Командный штраф
09:34
Джона Гаджович
09:34
Джона Гаджович
09:34
Джозеф Лабейт
19:03
Джона Гаджович
19:03
Матье Оливье
2-й период
25:39
Дентон Матейчук
26:34
Маки Самоскевич
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
28:35
Сэм Беннетт
3-й период
44:06
Эван Родригес
50:29
Нэйт Шмидт
52:20
Дентон Матейчук
57:48
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит