Бобровский вошел в десятку лучших вратарей НХЛ по числу побед

Заброшенными шайбами в этом встрече отметились Сэм Райнхарт (6'), Мэки Самоскевич (27') и Александр Барков (58').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 16 бросков по своим воротам и оформил четвертый шатаут в сезоне. 36-летний вратарь был признан второй звездой матча.
Также Бобровский одержал 423-ю победу в карьере и вышел на десятое место по этому показателю, сравнявшись с легендарным канадским вратарем Тони Эспозито.
Лучшие вратари НХЛ по числу побед:
- Мартин Бродо — 691 победа в 1266 матчах (54,6%);
- Марк-Андре Флери — 573 победы в 1046 матчах (54,8%);
- Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах (53,6%);
- Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах (46,8%);
- Эд Белфур — 484 победы в 963 матчах (50,3%);
- Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах (51,8%);
- Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах (48,1%);
- Терри Савчук — 445 побед в 971 матче (45,8%);
- Жак Плант — 437 побед в 837 матчах (52,2%);
- Сергей Бобровский — 423 победы в 742 матчах (57,0%).
«Флорида» одержала семь побед в восьми последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 марта, «пантеры» дома сыграют с «Баффало».