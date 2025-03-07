Мичков первым из новичков забросил 20 шайб за сезон НХЛ

В своем дебютном сезоне НХЛ Мичков сыграл 61 матч, набрав 46 (20+26) очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Филадельфии» в этом сезоне и вторым лучшим бомбардиром в лиге среди новичков, уступая лишь защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (49).