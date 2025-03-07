Мичков первым из новичков забросил 20 шайб за сезон НХЛ

У гостей отличились Марк Шайфли (9'), Николай Элерс (16'), Кайл Коннор (26') и Адам Лаури (30'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Матвея Мичкова (58').
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 20-ю шайбу в этом сезоне. 20-летний россиянин возглавляет снайперскую гонку среди новичков, опережая первого номера драфта Маклина Селебрини из «Сан-Хосе», на счету которого 19 заброшенных шайб.
В своем дебютном сезоне НХЛ Мичков сыграл 61 матч, набрав 46 (20+26) очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Филадельфии» в этом сезоне и вторым лучшим бомбардиром в лиге среди новичков, уступая лишь защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (49).
«Филадельфия» проиграла три из четырех последних матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 марта, «летчики» дома сыграют против «Сиэтла».