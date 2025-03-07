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Мичков первым из новичков забросил 20 шайб за сезон НХЛ

«Виннипег» на выезде обыграл «Филадельфию» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей отличились Марк Шайфли (9'), Николай Элерс (16'), Кайл Коннор (26') и Адам Лаури (30'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Матвея Мичкова (58').

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 20-ю шайбу в этом сезоне. 20-летний россиянин возглавляет снайперскую гонку среди новичков, опережая первого номера драфта Маклина Селебрини из «Сан-Хосе», на счету которого 19 заброшенных шайб.

В своем дебютном сезоне НХЛ Мичков сыграл 61 матч, набрав 46 (20+26) очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Филадельфии» в этом сезоне и вторым лучшим бомбардиром в лиге среди новичков, уступая лишь защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (49).

«Филадельфия» проиграла три из четырех последних матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 марта, «летчики» дома сыграют против «Сиэтла».

Филадельфия
1:4
0:2, 0:2, 1:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
7.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18619 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Скотт Арниел
Вратари
Самуэль Эрссон
Эрик Комри
(Эрик Комри)
1-й период
07:47
Матвей Мичков
08:32
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди, Кайл Коннор)
14:30
Тайсон Форстер
15:13
Николай Элерс
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
2-й период
25:28
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
29:03
Адам Лаури
(Мэйсон Эпплтон, Нино Нидеррайтер)
38:11
Нино Нидеррайтер
3-й период
57:18
Матвей Мичков
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит