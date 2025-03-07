Кучерова убрали в запас после грубой ошибки в матче с «Баффало»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев хет-трик оформил Джейк Гюнцель (21', 38', 39'), еще по одной шайбе забросили Ник Пол (6'), Даррен Рэддиш (6') и Оливер Бьеркстранд (42'). У гостей отличились Расмус Далин (6'), Алекс Так (9'), Пейтон Кребс (18'), Тейдж Томпсон (30') и Джей-Джей Петерка (33').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В активе 31-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 92 (45+47) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (94) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (98).
В середине второго периода Кучеров допустил грубую ошибку, потеряв шайбу в своей зоне, что привело к голу Джей-Джея Петерки. После этого тренер «Тампы» Джон Купер усадил российского хоккеиста на скамейку запасных до конца периода.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 33 по своим воротам и одержал юбилейную 30-ю победу в этом сезоне. Он стал третьим вратарем в истории НХЛ с 30+ победами в восьми или более сезонах подряд, встав в один ряд с легендарными Мартином Бродером и Патриком Руа.
«Тампа» выиграла 10 из 11 последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 марта, «молнии» дома сыграют против «Бостона».
Другие результаты игрового дня
«Каролина» дома победила «Бостон» (3:2). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
«Юта» на выезде обыграла «Детройт» (4:2). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
«Колорадо» дома разгромил «Сан-Хосе» (7:2). Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 28 из 35 бросков по своим воротам.