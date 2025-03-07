Кучерова убрали в запас после грубой ошибки в матче с «Баффало»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 33 по своим воротам и одержал юбилейную 30-ю победу в этом сезоне. Он стал третьим вратарем в истории НХЛ с 30+ победами в восьми или более сезонах подряд, встав в один ряд с легендарными Мартином Бродером и Патриком Руа.