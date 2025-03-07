Тренер «Тампы» объяснил решение посадить Кучерова в запас

«За этим решением стояло многое. Я думаю, что его звену нужна была перезагрузка, вероятно, как и всей нашей команде. Это не продлилось бы долго, если бы в него не попала шайба. Когда он уходил, это было похоже на неудачное стечение обстоятельств, а потом у него какое-то время болела нога. Это наложилось на его смены и игру в большинстве. Не стоит придавать этому другой смысл», — сказал Купер на пресс-конференции.