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Тренер «Тампы» объяснил решение посадить Кучерова в запас

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал решение посадить нападающего команды Никиту Кучерова в запас по ходу матча регулярного чемпионата против «Баффало» (6:5).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Nic Antaya/Getty Images

В середине второго периода Кучеров допустил грубую ошибку, потеряв шайбу в своей зоне, что привело к шайбе Джей-Джея Петерки. После этого Кучеров до конца периода был усажен на скамейку запасных.

«За этим решением стояло многое. Я думаю, что его звену нужна была перезагрузка, вероятно, как и всей нашей команде. Это не продлилось бы долго, если бы в него не попала шайба. Когда он уходил, это было похоже на неудачное стечение обстоятельств, а потом у него какое-то время болела нога. Это наложилось на его смены и игру в большинстве. Не стоит придавать этому другой смысл», — сказал Купер на пресс-конференции.

После возвращения на лед в третьем периоде Кучеров сумел отметиться результативной передачей. Всего на его счету в этой встрече два ассиста.

Всего в активе 31-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 92 (45+47) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (94) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (98).

«Тампа» выиграла 10 из 11 последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 марта, «молнии» дома сыграют против «Бостона».

Тампа-Бэй
6:5
2:3, 3:2, 1:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
7.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Линди Рафф
Вратари
Андрей Василевский
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
05:01
Ник Пол
(Райан Макдона, Брэндон Хагель)
05:17
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Райан Маклеод)
05:53
Даррен Раддиш
(Земгус Гиргенсонс)
08:20
Алекс Так
08:23
Тэйдж Томпсон
17:09
Пэйтон Кребс
(Райан Маклеод, Зак Бенсон)
2-й период
20:58
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
21:57
Эрик Чернак
29:15
Гейдж Гонсалвес
29:35
Тэйдж Томпсон
(Йон Петерка, Расмус Далин)
32:40
Йон Петерка
37:43
Джейк Гюнцель
(Ник Пол, Брэйден Пойнт)
38:10
Энтони Чирелли
38:10
Расмус Далин
38:10
Расмус Далин
38:46
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
3-й период
41:40
Оливер Бьоркстранд
(Янни Гурд, Никита Кучеров)
50:25
Йон Петерка
58:06
Брэндон Хагель
59:43
Райан Макдона
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит