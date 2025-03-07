Тренер «Тампы» объяснил решение посадить Кучерова в запас

В середине второго периода Кучеров допустил грубую ошибку, потеряв шайбу в своей зоне, что привело к шайбе Джей-Джея Петерки. После этого Кучеров до конца периода был усажен на скамейку запасных.
«За этим решением стояло многое. Я думаю, что его звену нужна была перезагрузка, вероятно, как и всей нашей команде. Это не продлилось бы долго, если бы в него не попала шайба. Когда он уходил, это было похоже на неудачное стечение обстоятельств, а потом у него какое-то время болела нога. Это наложилось на его смены и игру в большинстве. Не стоит придавать этому другой смысл», — сказал Купер на пресс-конференции.
После возвращения на лед в третьем периоде Кучеров сумел отметиться результативной передачей. Всего на его счету в этой встрече два ассиста.
Всего в активе 31-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 92 (45+47) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (94) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (98).
«Тампа» выиграла 10 из 11 последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 марта, «молнии» дома сыграют против «Бостона».