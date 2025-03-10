Овечкин забил 886-й гол и набрал 1600-е очко в карьере

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари (21'), Дилан Строум (23'), Коннор Макмайкл (56') и Александр Овечкин (59'). У гостей отличились Шейн Райт (13') и Джордан Эберле (28').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 33-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. 39-летний россиянин забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.
В этой встрече Овечкин набрал юбилейное 1600-е очко в регулярных чемпионатах в НХЛ. Он стал 11-м игроком в истории лиги, вторым европейским (после Яромира Ягра) и первым российским хоккеистом, которому покорилась эта отметка. Всего на его счету 1474 игры, в которых он забросил 886 шайб и сделал 714 результативных передач.
Кроме того, Овечкин забил 157-ю шайбу в мартовских матчах НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам за один календарный месяц. Заброшенная шайба в одном из девяти следующих матчей «Вашингтона» сделает Овечкина единоличным рекордсменом.
В этом сезоне Овечкин провел 48 матчей, в которых набрал 50 (33+17) очков. Он вошел в пятерку лучших снайперов сезона — впереди лишь Кайл Коннор («Виннипег», 33), Вильям Нюландер («Торонто», 35), Марк Шайфли («Виннипег», 35) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 46).
Согласно обновленному прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд 11 апреля в домашней игре против «Каролины» или 12 апреля в выездной игре против «Коламбуса». До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 18 матчей.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 64 матча, в которых он набрал 55 (25+30) очков.
«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В среду, 12 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Анахаймом».