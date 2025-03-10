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Овечкин забил 886-й гол и набрал 1600-е очко в карьере

«Вашингтон» дома обыграл «Сиэтл» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари (21'), Дилан Строум (23'), Коннор Макмайкл (56') и Александр Овечкин (59'). У гостей отличились Шейн Райт (13') и Джордан Эберле (28').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 33-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. 39-летний россиянин забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.

В этой встрече Овечкин набрал юбилейное 1600-е очко в регулярных чемпионатах в НХЛ. Он стал 11-м игроком в истории лиги, вторым европейским (после Яромира Ягра) и первым российским хоккеистом, которому покорилась эта отметка. Всего на его счету 1474 игры, в которых он забросил 886 шайб и сделал 714 результативных передач.

Кроме того, Овечкин забил 157-ю шайбу в мартовских матчах НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам за один календарный месяц. Заброшенная шайба в одном из девяти следующих матчей «Вашингтона» сделает Овечкина единоличным рекордсменом.

В этом сезоне Овечкин провел 48 матчей, в которых набрал 50 (33+17) очков. Он вошел в пятерку лучших снайперов сезона — впереди лишь Кайл Коннор («Виннипег», 33), Вильям Нюландер («Торонто», 35), Марк Шайфли («Виннипег», 35) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 46).

Согласно обновленному прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд 11 апреля в домашней игре против «Каролины» или 12 апреля в выездной игре против «Коламбуса». До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 18 матчей.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 64 матча, в которых он набрал 55 (25+30) очков.

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В среду, 12 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Анахаймом».

Вашингтон
4:2
0:1, 2:1, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
9.03.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Вратари
Чарли Линдгрен
Джой Даккорд
(Джой Даккорд)
1-й период
07:04
Дилан Строум
12:37
Шейн Райт
(Андре Бураковски, Адам Ларссон)
17:46
Командный штраф
2-й период
20:35
Мартин Фехервари
(Алексей Протас, Коннор Макмайкл)
22:51
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
27:23
Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Эли Толванен)
34:38
Ларс Эллер
3-й период
41:25
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тревор ван Римсдайк
46:28
Джон Карлсон
46:28
Пьер-Люк Дюбуа
46:28
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тай Картье
46:28
Джон Хейден
46:28
Джош Махура
46:28
Брэндон Монтур
46:28
Майкл Эйссимонт
46:28
Джон Хейден
55:44
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Джон Карлсон)
58:31
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Ник Дауд)
Статистика
28
Штрафное время
22
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит