Овечкин забил 886-й гол и набрал 1600-е очко в карьере

В этой встрече Овечкин набрал юбилейное 1600-е очко в регулярных чемпионатах в НХЛ. Он стал 11-м игроком в истории лиги, вторым европейским (после Яромира Ягра) и первым российским хоккеистом, которому покорилась эта отметка. Всего на его счету 1474 игры, в которых он забросил 886 шайб и сделал 714 результативных передач.