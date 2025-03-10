«Питтсбург» обыграл «Миннесоту» благодаря голам Малкина и Кросби

Примечательно, что ворота «Миннесоты» защищал многолетний партнер Малкина и Кросби, канадец Марк-Андре Флери. 40-летний вратарь, защищавший цвета «Питтсбурга» с 2003 по 2017 год и выигравший с клубом три Кубка Стэнли, завершает карьеру по окончании сезона. Этот матч стал для Флери последним против «Питтсбурга» в его карьере.