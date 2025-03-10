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«Питтсбург» обыграл «Миннесоту» благодаря голам Малкина и Кросби

«Питтсбург» на выезде обыграл «Миннесоту» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Justin Berl/Getty Images

У гостей дубль оформил Сидни Кросби (50', 59'), еще одну шайбу забил Евгений Малкин. У хозяев единственный результативный бросок нанес Райан Хартман (55').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне. Всего на счету 38-летнего россиянина в этом сезоне 56 сыгранных матчей, в которых он набрал 42 (13+29) очка.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан второй звездой встречи. На счету 37-летнего канадца в этом сезоне 64 сыгранных матча, в которых он набрал 68 (21+47) очков.

Примечательно, что ворота «Миннесоты» защищал многолетний партнер Малкина и Кросби, канадец Марк-Андре Флери. 40-летний вратарь, защищавший цвета «Питтсбурга» с 2003 по 2017 год и выигравший с клубом три Кубка Стэнли, завершает карьеру по окончании сезона. Этот матч стал для Флери последним против «Питтсбурга» в его карьере.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 марта, «пингвины» дома сыграют против «Вегаса».

Миннесота
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
9.03.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18717 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Майк Салливан
Вратари
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
Тристан Джерри
1-й период
18:00
Мэтт Грызлик
19:22
Матс Зуккарелло
2-й период
21:54
Евгений Малкин
27:23
Владислав Колячонок
27:23
Владислав Колячонок
33:24
Зак Богосян
35:22
Евгений Малкин
(Крис Летанг, Мэтт Грызлик)
37:29
Сидни Кросби
3-й период
49:21
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон, Рикард Ракелль)
52:56
Евгений Малкин
54:54
Райан Хартман
(Джаред Сперджен, Маркус Юханссон)
58:47
Сидни Кросби
(Тристан Джерри)
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит