«Питтсбург» обыграл «Миннесоту» благодаря голам Малкина и Кросби

У гостей дубль оформил Сидни Кросби (50', 59'), еще одну шайбу забил Евгений Малкин. У хозяев единственный результативный бросок нанес Райан Хартман (55').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне. Всего на счету 38-летнего россиянина в этом сезоне 56 сыгранных матчей, в которых он набрал 42 (13+29) очка.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан второй звездой встречи. На счету 37-летнего канадца в этом сезоне 64 сыгранных матча, в которых он набрал 68 (21+47) очков.
Примечательно, что ворота «Миннесоты» защищал многолетний партнер Малкина и Кросби, канадец Марк-Андре Флери. 40-летний вратарь, защищавший цвета «Питтсбурга» с 2003 по 2017 год и выигравший с клубом три Кубка Стэнли, завершает карьеру по окончании сезона. Этот матч стал для Флери последним против «Питтсбурга» в его карьере.
«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 марта, «пингвины» дома сыграют против «Вегаса».