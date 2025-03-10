Гол Панарина не помог «Рейнджерс» справиться с «Коламбусом»

У гостей хет-трик оформил Адам Фантилли (24', 24', 52'), еще по одной шайбе забросили Джастин Данфорт (6'), Матье Оливье (38'), Данте Фаббро (39') и Кент Джонсон (51'). У хозяев забивали Артемий Панарин (20'), Брэйден Шнайдер (27') и Крис Крайдер (28').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 28-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота своей бывшей команды. На счету 33-летнего россиянина 62 сыгранных матча, в которых он набрал 67 (28+39) очков. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился двумя результативными передачами, дважды за 26 секунд ассистировав Фантилли. На счету 24-летнего россиянина 54 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 42 (20+22) очка.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина 60 сыгранных матчей, в которых он набрал 61 (24+37) очко.
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 32 из 35 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в этом сезоне.
«Коламбус» одержал пятую победу в семи последний матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 марта, «мундиры» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
«Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд и занимает девятую строчку на Востоке. В этот же день нью-йоркцы на выезде сыграют против «Виннипега».
Другие результаты игрового дня
«Нью-Джерси» на выезде обыграли «Филадельфию» (3:1). Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вегас» (6:5). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отдали по одной результативной передаче.
«Анахайм» дома победил «Айлендерс» (4:1). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков и нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отдали по одной результативной передаче.
«Даллас» на выезде обыграл «Ванкувер» (4:1). Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов и защитник «Далласа» Илья Любушкин организовали первый гол своей команды, записав на свой счет по результативной передаче.