Гол Панарина не помог «Рейнджерс» справиться с «Коламбусом»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 28-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота своей бывшей команды. На счету 33-летнего россиянина 62 сыгранных матча, в которых он набрал 67 (28+39) очков. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.