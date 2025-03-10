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Гол Панарина не помог «Рейнджерс» справиться с «Коламбусом»

«Коламбус» на выезде обыграл «Рейнджерс» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

У гостей хет-трик оформил Адам Фантилли (24', 24', 52'), еще по одной шайбе забросили Джастин Данфорт (6'), Матье Оливье (38'), Данте Фаббро (39') и Кент Джонсон (51'). У хозяев забивали Артемий Панарин (20'), Брэйден Шнайдер (27') и Крис Крайдер (28').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 28-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота своей бывшей команды. На счету 33-летнего россиянина 62 сыгранных матча, в которых он набрал 67 (28+39) очков. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился двумя результативными передачами, дважды за 26 секунд ассистировав Фантилли. На счету 24-летнего россиянина 54 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 42 (20+22) очка.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина 60 сыгранных матчей, в которых он набрал 61 (24+37) очко.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 32 из 35 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в этом сезоне.

«Коламбус» одержал пятую победу в семи последний матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 марта, «мундиры» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд и занимает девятую строчку на Востоке. В этот же день нью-йоркцы на выезде сыграют против «Виннипега».

Другие результаты игрового дня

«Нью-Джерси» на выезде обыграли «Филадельфию» (3:1). Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вегас» (6:5). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отдали по одной результативной передаче.

«Анахайм» дома победил «Айлендерс» (4:1). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков и нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отдали по одной результативной передаче.

«Даллас» на выезде обыграл «Ванкувер» (4:1). Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов и защитник «Далласа» Илья Любушкин организовали первый гол своей команды, записав на свой счет по результативной передаче.

Рейнджерс
3:7
1:1, 2:4, 0:2
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
10.03.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Дин Эвасон
Вратари
Джонатан Куик
(Джонатан Куик)
Даниил Тарасов
1-й период
05:56
Джастин Дэнфорт
(Зак Веренски)
11:46
Кент Джонсон
19:31
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Алексис Лафренье)
19:38
Дентон Матейчук
2-й период
23:07
Адам Фантилли
(Дмитрий Воронков)
23:33
Адам Фантилли
(Дмитрий Воронков)
26:13
Уилл Куилль
26:54
Брэйден Шнайдер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
27:36
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад)
37:03
Матье Оливье
(Зак Веренски, Данте Фаббро)
38:47
Данте Фаббро
(Джеймс ван Римсдайк, Шон Керали)
3-й период
45:57
Иван Проворов
50:17
Кент Джонсон
(Матье Оливье, Бун Дженнер)
51:51
Адам Фантилли
(Дэймон Северсон, Кирилл Марченко)
52:41
Уильям Борген
52:41
Уильям Борген
52:41
Уильям Борген
52:41
Люк Канин
52:41
Люк Канин
52:41
Люк Канин
Лучшие игроки матча
Статистика
19
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит