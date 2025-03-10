Овечкин раскритиковал игру «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

В первом периоде «Вашингтон» пропустил гол и в два раза уступил «Сиэтлу» по количеству бросков — 7:14. Сразу после перерыва «столичным» удалось забросить две быстрые шайбы и изменить ход игры.
«Думаю, это уже вторая игра, когда мы начинаем медленно. Кажется, что все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первый выход на лед во втором периоде нас разбудил, и в третьем периоде у нас было много шансов забить», — сказал Овечкин.
В концовке встречи Овечкин поразил пустые ворота «Сиэтла» и забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.
Согласно обновленному прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд 11 апреля в домашней игре против «Каролины» или 12 апреля в выездной игре против «Коламбуса». До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 18 матчей.
«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В среду, 12 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Анахаймом».