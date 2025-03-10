Овечкин раскритиковал игру «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

«Думаю, это уже вторая игра, когда мы начинаем медленно. Кажется, что все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первый выход на лед во втором периоде нас разбудил, и в третьем периоде у нас было много шансов забить», — сказал Овечкин.