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Овечкин раскритиковал игру «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался недоволен игрой команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

В первом периоде «Вашингтон» пропустил гол и в два раза уступил «Сиэтлу» по количеству бросков — 7:14. Сразу после перерыва «столичным» удалось забросить две быстрые шайбы и изменить ход игры.

«Думаю, это уже вторая игра, когда мы начинаем медленно. Кажется, что все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первый выход на лед во втором периоде нас разбудил, и в третьем периоде у нас было много шансов забить», — сказал Овечкин.

В концовке встречи Овечкин поразил пустые ворота «Сиэтла» и забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.

Согласно обновленному прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд 11 апреля в домашней игре против «Каролины» или 12 апреля в выездной игре против «Коламбуса». До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 18 матчей.

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В среду, 12 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Анахаймом».

Вашингтон
4:2
0:1, 2:1, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
9.03.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Вратари
Чарли Линдгрен
Джой Даккорд
(Джой Даккорд)
1-й период
07:04
Дилан Строум
12:37
Шейн Райт
(Андре Бураковски, Адам Ларссон)
17:46
Командный штраф
2-й период
20:35
Мартин Фехервари
(Алексей Протас, Коннор Макмайкл)
22:51
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
27:23
Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Эли Толванен)
34:38
Ларс Эллер
3-й период
41:25
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тревор ван Римсдайк
46:28
Джон Карлсон
46:28
Пьер-Люк Дюбуа
46:28
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тай Картье
46:28
Джон Хейден
46:28
Джош Махура
46:28
Брэндон Монтур
46:28
Майкл Эйссимонт
46:28
Джон Хейден
55:44
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Джон Карлсон)
58:31
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Ник Дауд)
Статистика
28
Штрафное время
22
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит