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«Мне бы тоже нравилось в пустые забивать». Дзюба — о голах Овечкина

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о дружбе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

«Мы с Саней попадаемся у общих друзей, общаемся, видимся. Связь есть. Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — сказал Дзюба.

Минувшей ночью капитан Овечкин забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, поразив пустые ворота соперника в домашнем матче против «Сиэтла» (4:2). 39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству шайб в пустые ворота. На его счету 65 таких голов — на девять больше, чем у Гретцки.

В воскресенье, 9 марта, Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Рекордным для 36-летнего нападающего «Акрона» стал гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в выездном матче 20-го тура РПЛ.

Вашингтон
4:2
0:1, 2:1, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
9.03.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Вратари
Чарли Линдгрен
Джой Даккорд
(Джой Даккорд)
1-й период
07:04
Дилан Строум
12:37
Шейн Райт
(Андре Бураковски, Адам Ларссон)
17:46
Командный штраф
2-й период
20:35
Мартин Фехервари
(Алексей Протас, Коннор Макмайкл)
22:51
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
27:23
Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Эли Толванен)
34:38
Ларс Эллер
3-й период
41:25
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тревор ван Римсдайк
46:28
Джон Карлсон
46:28
Пьер-Люк Дюбуа
46:28
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тай Картье
46:28
Джон Хейден
46:28
Джош Махура
46:28
Брэндон Монтур
46:28
Майкл Эйссимонт
46:28
Джон Хейден
55:44
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Джон Карлсон)
58:31
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Ник Дауд)
Статистика
28
Штрафное время
22
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит