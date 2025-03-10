«Мне бы тоже нравилось в пустые забивать». Дзюба — о голах Овечкина

«Мы с Саней попадаемся у общих друзей, общаемся, видимся. Связь есть. Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — сказал Дзюба.
Минувшей ночью капитан Овечкин забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, поразив пустые ворота соперника в домашнем матче против «Сиэтла» (4:2). 39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству шайб в пустые ворота. На его счету 65 таких голов — на девять больше, чем у Гретцки.
В воскресенье, 9 марта, Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Рекордным для 36-летнего нападающего «Акрона» стал гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в выездном матче 20-го тура РПЛ.