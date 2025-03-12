Ассистентский хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу в НХЛ

В концовке третьего периода Овечкин имел шанс забросить в пустые ворота, однако решил отдать передачу на Протаса, который находился в более выгодной позиции. 24-летний белорус оформил первый хет-трик за карьеру в НХЛ. Всего на счету Протаса 65 сыгранных матчей, в которых он набрал 58 (28+30) очков.