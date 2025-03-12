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Ассистентский хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу в НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей хет-трик оформил Алексей Протас (19', 45', 60'), еще по одной шайбе забросили Дилан Строум (3'), Пьер-Люк Дюбуа (26'), Ник Дауд (54') и Энтони Бовиллье (59'). У хозяев отличились Джейкоб Труба (5'), Дрю Хеллесон (6'), Павел Минтюков (45') и Фрэнк Ватрано (47').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал три результативные передачи. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 54 секунды, нанес три броска в створ ворот, допустил одну потерю и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+2».

Всего в этом сезоне Овечкин провел 49 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

В концовке третьего периода Овечкин имел шанс забросить в пустые ворота, однако решил отдать передачу на Протаса, который находился в более выгодной позиции. 24-летний белорус оформил первый хет-трик за карьеру в НХЛ. Всего на счету Протаса 65 сыгранных матчей, в которых он набрал 58 (28+30) очков.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился голом и результативной передачей. На счету 21-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 15 (5+10) набранных очков.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Преимущество над идущей второй «Флоридой» достигло 11 очков. В пятницу, 14 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».

«Анахайм» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 13 марта, «утки» на выезде сыграют с «Ютой».

Анахайм
4:7
2:2, 0:1, 2:4
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16507 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Спенсер Карбери
Вратари
Лукаш Достал
(Лукаш Достал)
Логан Томпсон
1-й период
02:07
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Том Уилсон)
04:51
Джейкоб Труба
(Трой Терри, Фрэнк Ватрано)
05:20
Дрю Хеллесон
(Тревор Зеграс, Лео Карлссон)
18:14
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин)
19:29
Тревор ван Римсдайк
2-й период
25:19
Пьер-Люк Дюбуа
(Джейкоб Чикран, Мэтт Рой)
29:49
Мэйсон Мактавиш
39:06
Тэйлор Рэддиш
3-й период
44:26
Павел Минтюков
(Дрю Хеллесон, Каттер Готье)
44:57
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
46:18
Фрэнк Ватрано
(Павел Минтюков, Райан Строум)
53:25
Ник Дауд
(Брендон Духайм, Том Уилсон)
58:24
Энтони Бовилье
(Расмус Сандин, Брендон Духайм)
59:43
Алексей Протас
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит