Ассистентский хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу в НХЛ

У гостей хет-трик оформил Алексей Протас (19', 45', 60'), еще по одной шайбе забросили Дилан Строум (3'), Пьер-Люк Дюбуа (26'), Ник Дауд (54') и Энтони Бовиллье (59'). У хозяев отличились Джейкоб Труба (5'), Дрю Хеллесон (6'), Павел Минтюков (45') и Фрэнк Ватрано (47').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал три результативные передачи. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 54 секунды, нанес три броска в створ ворот, допустил одну потерю и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+2».
Всего в этом сезоне Овечкин провел 49 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
В концовке третьего периода Овечкин имел шанс забросить в пустые ворота, однако решил отдать передачу на Протаса, который находился в более выгодной позиции. 24-летний белорус оформил первый хет-трик за карьеру в НХЛ. Всего на счету Протаса 65 сыгранных матчей, в которых он набрал 58 (28+30) очков.
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился голом и результативной передачей. На счету 21-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 15 (5+10) набранных очков.
«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Преимущество над идущей второй «Флоридой» достигло 11 очков. В пятницу, 14 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».
«Анахайм» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 13 марта, «утки» на выезде сыграют с «Ютой».