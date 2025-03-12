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Кучеров не смог доиграть матч с «Каролиной» из-за травмы

«Каролина» дома обыграла «Тампу-Бэй» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Joel Auerbach/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис (5'), Джордан Мартинук (33'), Джек Рословик (40') и Шон Уокер (47'). У гостей единственный результативный бросок на счету Гейджа Гонсалвеса (45').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями. 31-летний россиянин получил травму по ходу встречи и не вышел на третий период. Главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции не сообщил каких-либо подробностей о состоянии Кучерова.

Всего в этом сезоне Кучеров провел 61 матч и набрал 92 (28+64) очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (97) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (102).

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам из 31.

«Каролина» одержала пятую победу подряд и вышла на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 марта, «ураганы» дома сыграют с «Детройтом».

«Тампа» проиграла второй матч подряд и занимает пятую строчку на Востоке. В пятницу, 14 марта, «молнии» на выезде сыграют с «Филадельфией».

Каролина
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джон Купер
Вратари
Петр Кочетков
Андрей Василевский
1-й период
02:31
Джексон Блэйк
04:29
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо)
10:13
Янни Гурд
15:30
Шейн Гостисбеер
15:30
Гейдж Гонсалвес
2-й период
28:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
32:56
Джордан Мартинук
39:15
Джек Рословик
(Тэйлор Холл, Джален Чатфилд)
3-й период
44:38
Гейдж Гонсалвес
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
46:26
Шон Уокер
(Джордан Стаал)
51:13
Командный штраф
52:15
Виктор Хедман
55:10
Андрей Василевский
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит