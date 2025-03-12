Кучеров не смог доиграть матч с «Каролиной» из-за травмы

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями. 31-летний россиянин получил травму по ходу встречи и не вышел на третий период. Главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции не сообщил каких-либо подробностей о состоянии Кучерова.