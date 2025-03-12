Кучеров не смог доиграть матч с «Каролиной» из-за травмы

У хозяев заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис (5'), Джордан Мартинук (33'), Джек Рословик (40') и Шон Уокер (47'). У гостей единственный результативный бросок на счету Гейджа Гонсалвеса (45').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями. 31-летний россиянин получил травму по ходу встречи и не вышел на третий период. Главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции не сообщил каких-либо подробностей о состоянии Кучерова.
Всего в этом сезоне Кучеров провел 61 матч и набрал 92 (28+64) очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (97) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (102).
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам из 31.
«Каролина» одержала пятую победу подряд и вышла на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 марта, «ураганы» дома сыграют с «Детройтом».
«Тампа» проиграла второй матч подряд и занимает пятую строчку на Востоке. В пятницу, 14 марта, «молнии» на выезде сыграют с «Филадельфией».