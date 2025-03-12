Ассист Малкина в овертайме помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

У хозяев дубль в основное время оформил Сидни Кросби (18', 24'). У гостей отличились Павел Дорофеев (35') и Ноа Хэнифин (40'). Победную шайбу на 49-й секунде овертайма забросил защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в овертайме. 38-летний россиянин вышел на 31-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Дени Савара и Дэйва Андрейчука. В активе Малкина 1202 игры, в которых он набрал 1339 (511+827) очков.
В этом сезоне Малкин провел 57 матчей, в которых набрал 43 (13+30) результативных балла.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом и результативной передачей. В активе 24-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 41 (25+16) набранное очко.
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 14 марта, «пингвины» дома сыграют с «Сент-Луисом».
«Вегас» потерпел второе поражение кряду и идет на третьей строчке в турнирной таблице Запада. В этот же день «рыцари» на выезде сыграют с «Коламбусом».