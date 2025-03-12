Ассист Малкина в овертайме помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в овертайме. 38-летний россиянин вышел на 31-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Дени Савара и Дэйва Андрейчука. В активе Малкина 1202 игры, в которых он набрал 1339 (511+827) очков.