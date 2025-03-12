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Ассист Малкина в овертайме помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

«Питтсбург» дома обыграл «Вегас» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль в основное время оформил Сидни Кросби (18', 24'). У гостей отличились Павел Дорофеев (35') и Ноа Хэнифин (40'). Победную шайбу на 49-й секунде овертайма забросил защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в овертайме. 38-летний россиянин вышел на 31-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Дени Савара и Дэйва Андрейчука. В активе Малкина 1202 игры, в которых он набрал 1339 (511+827) очков.

В этом сезоне Малкин провел 57 матчей, в которых набрал 43 (13+30) результативных балла.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом и результативной передачей. В активе 24-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 41 (25+16) набранное очко.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 14 марта, «пингвины» дома сыграют с «Сент-Луисом».

«Вегас» потерпел второе поражение кряду и идет на третьей строчке в турнирной таблице Запада. В этот же день «рыцари» на выезде сыграют с «Коламбусом».

Питтсбург
3:2
1:0, 1:1, 0:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15760 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Брюс Кэссиди
Вратари
Тристан Джерри
Илья Самсонов
1-й период
04:36
Виктор Олофссон
16:57
Томаш Гертл
17:48
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Кевин Хэйс)
2-й период
20:04
Николя Руа
23:02
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль)
34:09
Филип Томасино
34:29
Павел Дорофеев
(Ноа Хэнифин, Джек Айкел)
3-й период
40:47
Зак Уайтклауд
59:53
Ноа Хэнифин
(Марк Стоун, Павел Дорофеев)
Овертайм
60:49
Эрик Карлссон
(Евгений Малкин, Крис Летанг)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит