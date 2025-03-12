Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забил 25‑й гол в сезоне

«Нью‑Джерси» набрал 76 очков и остался на шестом месте в Восточной конференции. «Коламбус» с 70 очками занимает восьмую позицию. В следующем матче «Дэвилз» сыграют дома с «Эдмонтоном» 14 марта. «Коламбус» в тот же день встретится на своей арене с «Вегас Голден Найтс».