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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забил 25‑й гол в сезоне

Хоккеисты «Нью‑Джерси Девилз» дома переиграли «Коламбус Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Игра завершилась со счетом 5:3. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забил 25‑й гол в сезоне и остался лучшим снайпером команды. Всего в активе Марченко 62 (25+37) очка в 61 матче сезона.

В составе победителей голами отметились Нико Хишир, Пол Коттер, Йеспер Братт, Тимо Майер и Люк Хьюз. У гостей дублем отметился Мэтью Оливье. Помимо Марченко, в составе «Коламбуса» на лед вышли российские хоккеисты Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов.

«Нью‑Джерси» набрал 76 очков и остался на шестом месте в Восточной конференции. «Коламбус» с 70 очками занимает восьмую позицию. В следующем матче «Дэвилз» сыграют дома с «Эдмонтоном» 14 марта. «Коламбус» в тот же день встретится на своей арене с «Вегас Голден Найтс».

24-летний уроженец Барнаула Кирилл Марченко выступает в НХЛ с 2022 года. Ранее для Марченко наиболее успешным по забитым шайбам был минувший сезон, в котором он отличился 23 раза. В КХЛ Кирилл играл за «Югру» и СКА.

Нью-Джерси
5:3
3:0, 1:2, 1:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 15630 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Дин Эвасон
Вратари
Якоб Маркстрем
Элвис Мерзликинс
1-й период
06:01
Данте Фаббро
06:37
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Люк Хьюз)
08:39
Пол Коттер
10:49
Пол Коттер
18:51
Йеспер Братт
(Коди Гласс)
2-й период
23:30
Матье Оливье
(Кент Джонсон, Дентон Матейчук)
27:16
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
31:27
Нико Хишир
32:39
Егор Чинахов
36:49
Тимо Майер
(Стефан Ноесен, Брайан Дюмулин)
3-й период
40:26
Люк Хьюз
(Йеспер Братт, Коди Гласс)
45:44
Эрик Хаула
50:29
Матье Оливье
(Бун Дженнер)
51:55
Кирилл Марченко
56:56
Матье Оливье
59:35
Кент Джонсон
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит