Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забил 25‑й гол в сезоне

Игра завершилась со счетом 5:3. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забил 25‑й гол в сезоне и остался лучшим снайпером команды. Всего в активе Марченко 62 (25+37) очка в 61 матче сезона.
В составе победителей голами отметились Нико Хишир, Пол Коттер, Йеспер Братт, Тимо Майер и Люк Хьюз. У гостей дублем отметился Мэтью Оливье. Помимо Марченко, в составе «Коламбуса» на лед вышли российские хоккеисты Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов.
«Нью‑Джерси» набрал 76 очков и остался на шестом месте в Восточной конференции. «Коламбус» с 70 очками занимает восьмую позицию. В следующем матче «Дэвилз» сыграют дома с «Эдмонтоном» 14 марта. «Коламбус» в тот же день встретится на своей арене с «Вегас Голден Найтс».
24-летний уроженец Барнаула Кирилл Марченко выступает в НХЛ с 2022 года. Ранее для Марченко наиболее успешным по забитым шайбам был минувший сезон, в котором он отличился 23 раза. В КХЛ Кирилл играл за «Югру» и СКА.