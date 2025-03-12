Задоров устроил драку за три секунды до конца матча: видео

Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Также 29-летний россиянин за считанные секунды до финальной сирены устроил драку с нападающим «Флориды» Сэмом Беннеттом. Всего на счету Задорова после 66 сыгранных матчей 17 (4+13) набранных очков. Кроме того, Задоров пока идет на первом месте по количеству штрафных минут в НХЛ (126).