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Задоров устроил драку за три секунды до конца матча: видео

«Бостон» дома обыграл «Флориду» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (49'), Мэйсон Лорей (54') и Павел Заха (57'). У гостей отличились Дмитрий Куликов (5') и Маки Самоскевич (25').

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов впервые смог отличиться заброшенной шайбой в этом году. 34-летний россиянин не забивал с ноября 2024 года. Всего на его счету после 65 сыгранных матчей 13 (4+9) набранных очков.

Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Также 29-летний россиянин за считанные секунды до финальной сирены устроил драку с нападающим «Флориды» Сэмом Беннеттом. Всего на счету Задорова после 66 сыгранных матчей 17 (4+13) набранных очков. Кроме того, Задоров пока идет на первом месте по количеству штрафных минут в НХЛ (126).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Флорида» прервала свою шестиматчевую победную серию и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Вашингтона» на 11 очков. В пятницу, 14 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Торонто».

«Бостон» одержал вторую победу кряду и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Востока. В этот же день «медведи» на выезде сыграют с «Оттавой».

Бостон
3:2
0:1, 0:0, 3:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Пол Морис
Вратари
Джереми Суэймен
Сергей Бобровский
1-й период
04:27
Дмитрий Куликов
(Сэм Беннетт)
2-й период
23:46
Густав Форслинг
26:00
Дмитрий Куликов
32:02
Давид Пастрняк
3-й период
42:52
Патрик Браун
43:57
Никита Задоров
44:49
Маки Самоскевич
(Сет Джонс)
48:22
Сет Джонс
48:56
Давид Пастрняк
(Кейси Миттельштадт, Элиас Линдхольм)
49:10
Сергей Бобровский
53:51
Мейсон Лорей
56:43
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
56:53
Якуб Лауко
56:53
Антон Лунделл
59:56
Никита Задоров
59:56
Сэм Беннетт
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит