Задоров устроил драку за три секунды до конца матча: видео

У хозяев заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (49'), Мэйсон Лорей (54') и Павел Заха (57'). У гостей отличились Дмитрий Куликов (5') и Маки Самоскевич (25').
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов впервые смог отличиться заброшенной шайбой в этом году. 34-летний россиянин не забивал с ноября 2024 года. Всего на его счету после 65 сыгранных матчей 13 (4+9) набранных очков.
Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Также 29-летний россиянин за считанные секунды до финальной сирены устроил драку с нападающим «Флориды» Сэмом Беннеттом. Всего на счету Задорова после 66 сыгранных матчей 17 (4+13) набранных очков. Кроме того, Задоров пока идет на первом месте по количеству штрафных минут в НХЛ (126).
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.
«Флорида» прервала свою шестиматчевую победную серию и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Вашингтона» на 11 очков. В пятницу, 14 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Торонто».
«Бостон» одержал вторую победу кряду и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Востока. В этот же день «медведи» на выезде сыграют с «Оттавой».