Протас восхитился Овечкиным за его пас на пустые ворота

В конце матча Овечкин имел шанс забросить в пустые ворота, однако решил отдать передачу на Протаса, который находился в более выгодной позиции. 24-летний белорус оформил свой первый хет-трик в НХЛ, а Овечкин закончил игру с ассистентским хет-триком.
«У нас с ним был зрительный контакт. Надвигается нереальное достижение, но он решил сделать такой ход. То, как он был рад за меня, многое говорит о нем как о товарище по команде», — сказал Протас после матча.
На счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Преимущество над идущей второй «Флоридой» достигло 11 очков. В пятницу, 14 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».