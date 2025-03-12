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Протас восхитился Овечкиным за его пас на пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас высказался о передаче от капитана столичного клуба Александра Овечкина на пустые ворота в выездной игре с «Анахаймом» (7:4). Об этом сообщает журналист Том Гулитти.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Sean M. Haffey/Getty Images

В конце матча Овечкин имел шанс забросить в пустые ворота, однако решил отдать передачу на Протаса, который находился в более выгодной позиции. 24-летний белорус оформил свой первый хет-трик в НХЛ, а Овечкин закончил игру с ассистентским хет-триком.

«У нас с ним был зрительный контакт. Надвигается нереальное достижение, но он решил сделать такой ход. То, как он был рад за меня, многое говорит о нем как о товарище по команде», — сказал Протас после матча.

На счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Преимущество над идущей второй «Флоридой» достигло 11 очков. В пятницу, 14 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».

Анахайм
4:7
2:2, 0:1, 2:4
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16507 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Спенсер Карбери
Вратари
Лукаш Достал
(Лукаш Достал)
Логан Томпсон
1-й период
02:07
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Том Уилсон)
04:51
Джейкоб Труба
(Трой Терри, Фрэнк Ватрано)
05:20
Дрю Хеллесон
(Тревор Зеграс, Лео Карлссон)
18:14
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин)
19:29
Тревор ван Римсдайк
2-й период
25:19
Пьер-Люк Дюбуа
(Джейкоб Чикран, Мэтт Рой)
29:49
Мэйсон Мактавиш
39:06
Тэйлор Рэддиш
3-й период
44:26
Павел Минтюков
(Дрю Хеллесон, Каттер Готье)
44:57
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
46:18
Фрэнк Ватрано
(Павел Минтюков, Райан Строум)
53:25
Ник Дауд
(Брендон Духайм, Том Уилсон)
58:24
Энтони Бовилье
(Расмус Сандин, Брендон Духайм)
59:43
Алексей Протас
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит