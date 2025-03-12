Гол Гаврикова помог «Лос‑Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Гавриков (16'), Филлип Дано (30'), Куинтон Байфилд (35') и Дрю Даути (59'). Единственный результативный бросок у гостей нанес Андерс Ли (29').
Защитник «Лос‑Анджелеса» Владислав Гавриков забросил четвертую шайбу в этом сезоне и посвятил ее своей дочери Мирославе, которая сегодня отмечает день рождения. Всего на счету Гавриков после 63 сыгранных матчей 23 (4+19) набранных очка.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31.
«Лос‑Анджелес» одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 14 марта, «короли» дома сыграют с «Вашингтоном».
«Айлендерс» занимает 13-е место на Востоке. В субботу, 15 марта, «островитяне» дома сыграют с «Эдмонтоном».
Другие результаты игрового дня
«Оттава» на выезде победила «Филадельфию» (5:2). Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (3:2). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.