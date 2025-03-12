Гол Гаврикова помог «Лос‑Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

Защитник «Лос‑Анджелеса» Владислав Гавриков забросил четвертую шайбу в этом сезоне и посвятил ее своей дочери Мирославе, которая сегодня отмечает день рождения. Всего на счету Гавриков после 63 сыгранных матчей 23 (4+19) набранных очка.