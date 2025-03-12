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Гол Гаврикова помог «Лос‑Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

«Лос‑Анджелес» дома обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Гавриков (16'), Филлип Дано (30'), Куинтон Байфилд (35') и Дрю Даути (59'). Единственный результативный бросок у гостей нанес Андерс Ли (29').

Защитник «Лос‑Анджелеса» Владислав Гавриков забросил четвертую шайбу в этом сезоне и посвятил ее своей дочери Мирославе, которая сегодня отмечает день рождения. Всего на счету Гавриков после 63 сыгранных матчей 23 (4+19) набранных очка.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31.

«Лос‑Анджелес» одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 14 марта, «короли» дома сыграют с «Вашингтоном».

«Айлендерс» занимает 13-е место на Востоке. В субботу, 15 марта, «островитяне» дома сыграют с «Эдмонтоном».

Другие результаты игрового дня

«Оттава» на выезде победила «Филадельфию» (5:2). Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (3:2). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Лос-Анджелес
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
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Главные тренеры
Джим Хиллер
Патрик Руа
Вратари
Дарси Кемпер
Илья Сорокин
1-й период
04:24
Дрю Даути
09:44
Адам Пелек
15:33
Владислав Гавриков
(Анже Копитар, Джордан Спенс)
2-й период
28:37
Андерс Ли
(Жан-Габриэль Пажо, Адам Пелек)
29:14
Филлип Дано
(Тревор Мур, Уоррен Фогеле)
29:39
Александр Тюркотт
33:40
Джоэль Эдмундсон
34:00
Куинтон Байфилд
37:49
Владислав Гавриков
3-й период
40:27
Уоррен Фогеле
50:16
Алекс Лафферье
51:15
Куинтон Байфилд
57:27
Джоэль Эдмундсон
58:43
Дрю Даути
Статистика
16
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
8
0
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит