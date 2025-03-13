Гол Тарасенко принес «Детройту» победу над «Баффало»

У хозяев дублями отметились Марко Каспер (13', 46') и Патрик Кейн (20', 42'), еще по одной шайбе забросили Алекс Дебринкэт (16'), Владимир Тарасенко (31') и Мориц Зайдер (55'). У гостей забивали Тейдж Томпсон (8'), Джош Норрис (20') и Закари Бенсон (39').
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко прервал шестиматчевую безголевую серию и стал автором победной заброшенной шайбы. После 63 сыгранных матчей на его счету 26 (9+17) набранных очков.
«Детройт» прервал шестиматчевую серию поражений и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 марта, «красные крылья» на выезде сыграют с «Каролиной».
В другом матче игрового дня «Юта» дома обыграла «Анахайм» (3:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Также россиянин совершил эффектный сэйв лезвием конька с линии ворот.