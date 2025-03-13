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Гол Тарасенко принес «Детройту» победу над «Баффало»

«Детройт» дома обыграл «Баффало» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Gregory Shamus/Getty Images

У хозяев дублями отметились Марко Каспер (13', 46') и Патрик Кейн (20', 42'), еще по одной шайбе забросили Алекс Дебринкэт (16'), Владимир Тарасенко (31') и Мориц Зайдер (55'). У гостей забивали Тейдж Томпсон (8'), Джош Норрис (20') и Закари Бенсон (39').

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко прервал шестиматчевую безголевую серию и стал автором победной заброшенной шайбы. После 63 сыгранных матчей на его счету 26 (9+17) набранных очков.

«Детройт» прервал шестиматчевую серию поражений и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 марта, «красные крылья» на выезде сыграют с «Каролиной».

В другом матче игрового дня «Юта» дома обыграла «Анахайм» (3:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Также россиянин совершил эффектный сэйв лезвием конька с линии ворот.

Детройт
7:3
3:2, 1:1, 3:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
13.03.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 18885 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Линди Рафф
Вратари
Петр Мразек
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
07:38
Тэйдж Томпсон
(Боуэн Байрам)
12:36
Марко Каспер
(Симон Эдвинссон, Патрик Кейн)
15:40
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Марко Каспер)
18:23
Иржи Кулих
19:07
Патрик Кейн
(Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин)
19:25
Джош Норрис
(Тэйдж Томпсон, Зак Бенсон)
2-й период
23:31
Укко-Пекка Луукконен
30:54
Владимир Тарасенко
(Дилан Ларкин)
30:54
Командный штраф
35:45
Алекс Дебринкэт
35:45
Алекс Дебринкэт
38:12
Зак Бенсон
(Оуэн Пауэр, Райан Маклеод)
39:11
Джейсон Зукер
39:53
Джордан Гринуэй
3-й период
41:36
Патрик Кейн
(Лукас Раймонд, Алекс Дебринкэт)
45:39
Марко Каспер
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
46:26
Альберт Юханссон
46:26
Зак Бенсон
51:54
Майкл Расмуссен
51:54
Алекс Так
52:28
Джей Ти Комфер
52:28
Джей Ти Комфер
52:28
Джордан Гринуэй
52:28
Джордан Гринуэй
53:45
Райан Маклеод
54:31
Мориц Зайдер
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
56:51
Альберт Юханссон
56:51
Марко Каспер
56:51
Доминик Шайн
56:51
Симон Эдвинссон
56:51
Симон Эдвинссон
56:51
Зак Бенсон
56:51
Тэйдж Томпсон
56:51
Джош Норрис
56:51
Боуэн Байрам
56:51
Маттиас Самуэльссон
59:21
Мориц Зайдер
59:21
Бек Маленстин
Лучшие игроки матча
Статистика
67
Штрафное время
83
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит