Гол Тарасенко принес «Детройту» победу над «Баффало»

У хозяев дублями отметились Марко Каспер (13', 46') и Патрик Кейн (20', 42'), еще по одной шайбе забросили Алекс Дебринкэт (16'), Владимир Тарасенко (31') и Мориц Зайдер (55'). У гостей забивали Тейдж Томпсон (8'), Джош Норрис (20') и Закари Бенсон (39').