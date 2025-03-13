В НХЛ забили самый быстрый гол в истории овертаймов: видео

В основное время у хозяев отличились Брэндон Монтур (5'), Ээли Толванен (25'), Яни Нюман (51') и Мэтти Бенирс (58'). У гостей дубль оформил Юрай Слафковски (35', 48'), еще по одной шайбе забросили Патрик Лайне (28') и Алекс Ньюхук (32').
Победу «Сиэтлу» в овертайме обеспечил защитник Брэндон Монтур, который был самым расторопным после вбрасывания в центральном круге и убежал на рандеву с вратарем «Монреаля» Якубом Добешем. Таким образом, 30-летний канадец забил гол всего через четыре секунды после вбрасывания.
Предыдущий рекорд по самому быстрому голу в овертайме составлял шесть секунд, а его автором был нападающий Матс Сундин в 1995 году. Позднее еще четыре игрока смогли повторить достижение шведа: Дэвид Легванд (2006), Александр Овечкин (2006), Андреас Атанасиу (2018) и Вильям Нюландер (2018).