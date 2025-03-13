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В НХЛ забили самый быстрый гол в истории овертаймов: видео

«Сиэтл» дома обыграл «Монреаль» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

В основное время у хозяев отличились Брэндон Монтур (5'), Ээли Толванен (25'), Яни Нюман (51') и Мэтти Бенирс (58'). У гостей дубль оформил Юрай Слафковски (35', 48'), еще по одной шайбе забросили Патрик Лайне (28') и Алекс Ньюхук (32').

Победу «Сиэтлу» в овертайме обеспечил защитник Брэндон Монтур, который был самым расторопным после вбрасывания в центральном круге и убежал на рандеву с вратарем «Монреаля» Якубом Добешем. Таким образом, 30-летний канадец забил гол всего через четыре секунды после вбрасывания.

Предыдущий рекорд по самому быстрому голу в овертайме составлял шесть секунд, а его автором был нападающий Матс Сундин в 1995 году. Позднее еще четыре игрока смогли повторить достижение шведа: Дэвид Легванд (2006), Александр Овечкин (2006), Андреас Атанасиу (2018) и Вильям Нюландер (2018).


Сиэтл
5:4
1:0, 1:3, 2:1
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
13.03.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джой Даккорд
(Джой Даккорд)
Якуб Добеш
1-й период
04:54
Брэндон Монтур
(Джордан Эберле)
16:24
Арбер Джекай
2-й период
24:47
Эли Толванен
(Чендлер Стивенсон, Джордан Эберле)
26:14
Брэндон Монтур
27:11
Патрик Лайне
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
29:33
Эли Толванен
29:33
Арбер Джекай
31:21
Алекс Ньюхук
(Патрик Лайне)
34:04
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Коул Кофилд)
35:11
Райкер Эванс
3-й период
47:18
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Джейден Штрабл)
50:27
Арбер Джекай
50:53
Яни Нюман
(Брэндон Монтур, Джордан Эберле)
57:27
Дэвид Савар
57:48
Мэттью Бенайерс
(Винс Данн, Брэндон Монтур)
Овертайм
60:04
Брэндон Монтур
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит