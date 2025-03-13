В НХЛ забили самый быстрый гол в истории овертаймов: видео

Победу «Сиэтлу» в овертайме обеспечил защитник Брэндон Монтур, который был самым расторопным после вбрасывания в центральном круге и убежал на рандеву с вратарем «Монреаля» Якубом Добешем. Таким образом, 30-летний канадец забил гол всего через четыре секунды после вбрасывания.